Niet enkel Maradona belazerde de boel: Filipijn bootst ‘Hand van God-goal’ exact na

11 februari 2020

De Hand van God, maar dan in de Filipijnen. Ceres Negros-speler Joshua Grommen deed een ‘Maradona’ke’ door in het duel tegen Preah Khan de bal op gewiekste wijze met de hand tegen de netten te tikken. De scheidsrechter had niets in de smiezen: 2-0. De fase doet sterk terugdenken aan één van de meest bizarre fases uit de voetbalgeschiedenis. Op 22 juni 1986, in de kwartfinale van het WK voetbal in Mexico, belazerde Diego Maradona de boel door de bal met de hand over de Engelse doelman Peter Shilton te tikken. De Tunesische ref Ali Bin Nasser had niks gezien.