Niet eens in de top tien van beste Braziliaanse spelers na Pele: Neymar geen sant in eigen land

18 februari 2019

18u10

Bron: ESPN Brasil 2

Verrassend resultaat in een poll van ESPN Brasil. De sportzender vroeg naar wie de beste Braziliaanse voetballer is na het tijdperk-Pele en daaruit blijkt toch vooral dat het geen grote liefde is tussen Neymar en de aanhangers van de ‘Goddelijke Kanaries’. 160.000 fans van het Braziliaanse voetbal stemden de sterspeler van PSG niet eens in de top tien. Neymar valt daar met een elfde plaats net uit. De top drie wordt bevolkt door Ronaldo, Ronaldinho en Romario, net als Neymar ex-spelers van FC Barcelona. Vooral Ronaldinho en Romario beleefden hun hoogdagen in het Camp Nou. Vervolgens Zico, Rivaldo, Socrates, Kaka, Falcao (niet de Colombiaanse spits dus maar wel de middenvelder) en Careca.

Who’s the best Brazilian player since Pelé?



Certainly not Neymar, at least according to ESPN Brasil fans 😲 pic.twitter.com/47R9yYiDsM ESPN UK(@ ESPNUK) link

De gemene deler onder de top tien? Ze hebben allemaal een Wereldkampioenschap gewonnen met Brazilië, iets wat Neymar (nog) niet kan zeggen. In 2014 werd Brazilië in Belo Horizonte, met een gekwetste Neymar, vernederd in de halve finale door Duitsland (1-7), vorige zomer knikkerden onze Rode Duivels Neymar en co uit het WK in Rusland in de kwartfinale. In 2022 wacht Neymar in Qatar een nieuwe kans om zich voor eeuwig in de Braziliaanse harten te spelen.

