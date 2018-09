Neymar zit Ronaldo op de hielen, pakt uit met hattrick aan assists en krijgt alsnog geel van WK-ref voor fopduik ODBS

12 september 2018

15u24 0

Neymar heeft na de WK-exit tegen België zijn rentree bij Brazilië niet gemist. Zowel tegen de Verenigde Staten (vrijdag) als tegen El Salvador scoorde hij, zij het twee keer op penalty. De 26-jarige ster van PSG komt met in totaal 59 goals op drie stuks van Ronaldo en ook all-time topschutter Pelé (77 stuks) is in zicht. Tegen El Salvador deed Neymar daar bovendien ook een hattrick aan assists bovenop. In zijn gekende stijl wervelde Neymar, als ware hij de betere point guard in de NBA. Door een bos van spelers glippen om dan op het juiste moment af te leggen. Coutinho bedankte, net als Richarlison die voor het eerst aan de aftrap stond en meteen twee keer scoorde. Ook Marquinhos, ploegmaat van Neymar bij PSG, liet met een kopbal zijn eerste interlandgoal optekenen.

GOOOOL DE COUTINHO!



Assist by Neymar. Brazil 3-0 El Salvador. pic.twitter.com/euE2L7HfxI Seleção Brasileira(@ BrazilStat) link

Richarlison maakte de overstap van Watford naar Everton voor een bedrag dat kan oplopen tot 56 miljoen euro en heeft met drie goals ook in de Premier League zijn start niet gemist. Als klap op de vuurpijl kreeg Neymar geel voor een fopduik, iets waarvan hij -ondanks bakken kritiek- in Rusland werd gespaard gebleven. Ref van dienst was Jair Marrufo, de man die op het WK België - Tunesië floot.

That’s a GOLAZO from Richarlison pic.twitter.com/FXcd6mZfvb Alex Goldberg(@ AlexGoldberg_) link

De pênalti, Neymar abre o placar.



Brasil 1x0 El Salvadorpic.twitter.com/9PEx3aF5zr Curiosidades Brasil(@ CuriosidadesBRL) link

Nog in de VS speelden Colombia en Argentinië 0-0 gelijk. De Argentijnen deden het in het MetLifestadion in New Jersey met een experimenteel elftal zonder Lionel Messi, bij Colombia ontbrak James Rodriguez. Carlos Bacca (ex-Club Brugge) viel na 63 minuten in. Beide doelmannen, de Argentijn Franco Armani en de Colombiaan David Ospina, toverden meerdere reddingen uit de mouwen.

De Verenigde Staten waren in een oefenduel te sterk voor Mexico. Tyler Adams maakte in Nashville (Tennessee) het enige doelpunt in de 71ste minuut. Vijf minuten eerder werd bij de bezoekers Angel Zaldivar uitgesloten.

Welcome to the rivalry, @tyler_adams14.



The 19-year-old's first #USMNT goal is a game-winner vs. Mexico! pic.twitter.com/Bji45C9fXg U.S. Soccer MNT(@ ussoccer_mnt) link

Panama, op het WK afgelopen zomer tegenstander van de Rode Duivels, trok met 0-2 aan het kortste eind tegen Venezuela. Fulham-spits Jose Salomon Rondon (67′ & 90′) maakte beide goals.