Neymar zet kwaad bloed met superfeest: "Hij lacht ons in het gezicht uit"

06 februari 2018

Neymar heeft veel vrienden gemaakt met zijn poepchique verjaardagsfeest, maar hij heeft er ook kwaad bloed mee gezet. Bij FC Sochaux, dat PSG vanavond ontvangt in de Franse beker, vinden ze dat het feestje aantoont dat Neymar geen respect voor hen heeft. "Een megafeest, 48 uur voor de bekermatch tegen ons? Hij kijkt gewoon op ons neer", aldus Florian Tardieu, de aanvoerder van tweedeklasser Sochaux.

Om zijn 26ste verjaardag te vieren nodigde Neymar zondag zo'n 200 man uit in het hippe Pavillon Cambon in hartje Parijs. Onder hen zowat de hele spelerskern van Paris Saint-Germain (en dus ook Thomas Meunier en vriendin Deborah). En dat zet kwaad bloed bij Sochaux. Aanvoerder Florian Tardieu zal de Parijzenaars daar vanavond, voor hun achtste finale in de beker, ook mee confronteren.

"Sorry voor mijn woorden, maar Neymar lacht ons gewoon in het gezicht uit", aldus Tardieu. "Dat bevalt me niets. Ik lag zondag om 20u30 in mijn bed, terwijl de spelers van PSG tot in de vroege uurtjes gefeest hebben. Hoe zij zich voorbereiden, is hun keuze. Maar dit getuigt van weinig respect. Bovendien denken ze bij PSG blijkbaar al dat ze in de volgende ronde zitten. Op hun website vragen ze zich al af tegen wie ze in de kwartfinales zullen spelen. Door al die zaken lijkt het alsof Neymar en co op ons neerkijken."