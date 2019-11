Neymar werkt zich in het zweet tijdens revalidatie Redactie

09 november 2019

17u29

Bron: OTRO 0

De CL-wedstrijd van eerder deze week tegen Club Brugge moest hij laten schieten, maar de terugkeer van Neymar zit er steeds meer aan te komen. De Braziliaan, sinds half oktober out met een blessure aan de hamstrings, zou volgens Paris Saint-Germain volgende week al gedeeltelijk de groepstraining hervatten. Begin deze week hervatte Neymar al de individuele training.

PSG en de Braziliaan mikken voor een terugkeer in de wedstrijdkern op de competitiematch van 22 november tegen Lille. Dat zou betekenen dat Neymar ook klaar raakt voor de CL-match tegen Real Madrid van vier dagen later. Dat Neymar zich alvast duchtig in het zweet werkt, is te zien in een video die OTRO verspreidde (zie boven).