Neymar viert 100ste interland met draw tegen Senegal (en Krépin Diatta): “Nu wereldkampioen worden” ODBS

10 oktober 2019

17u02 0 Buitenlands voetbal Onze recordinternational Jan Vertonghen en Axel Witsel viel de eer vorig jaar te beurt, Eden Hazard dit jaar. En nu al, op zijn 27ste, mag ook Neymar zich in het rijtje der internationals met 100 caps scharen. De Braziliaan speelde met Brazilië in Singapore tegen Senegal (1-1). De PSG-ster was goed voor de 90 minuten, maar scoorde niet. Voor Senegal speelde Club Brugge-aanvaller Krépin Diatta de hele match.

Voor de match ontving Neymar uit handen van de gewezen topspits Bebeto een Braziliaans shirt met daarop niet zijn vaste rugnummer 10 maar het nummer 100. Ook een fraaie gedenkplaat was zijn deel. Na een snelle goal van Firmino zag Neymar hoe Famara Diedhiou, spits van de Engelse tweedeklasser Bristol City, op slag van rusten gelijk maakte op strafschop. Dat was meteen ook de eindstand.

Neymar debuteerde in 2010 in de nationale ploeg, toen nog als groot talent van de Braziliaanse club Santos. Hij verhuisde drie jaar later naar FC Barcelona, waar hij met Lionel Messi en Luis Suárez een bijzonder trefzekere voorhoede vormde. ‘MSN’ was geboren. Waarna de linksbuiten in de zomer van 2017 voor een recordbedrag naar Paris Saint-Germain trok.

Alle goals van Neymar in het shirt van PSG het voorbije seizoen:

In de 100 interlands die hij speelde, maakte Neymar 61 doelpunten. Hij heeft alleen Pelé (77 goals) en Ronaldo (62) nog voor zich staan op de ‘eeuwige’ topscorerslijst van de vijfvoudig wereldkampioen. “Ik ben heel blij dat ik deze mijlpaal bereik”, zei Neymar in de aanloop naar de wedstrijd. “Zelfs in mijn stoutste dromen had ik dit nooit zien gebeuren. Het is nu mijn droom om met Brazilië wereldkampioen te worden. Er staat ons nog heel veel moois te wachten.”

Neymar heeft bewogen maanden achter de rug. Door een blessure miste hij de eindwinst van Brazilië in de Copa America in eigen land, periode waarin hij ook beschuldigd werd van seksuele agressie door een model. Een zaak die uiteindelijk geklasseerd werd, maar heel wat impact had. Bovendien was hij ook het onderwerp van een onverkwikkelijke transfersaga. Uiteindelijk trok hij niet naar Barça of Real, maar bleeft hij gewoon bij PSG. “Iedereen weet wat er in de voorbije transferperiode gebeurd is, maar vandaag ben ik gelukkig en voel ik me op mijn gemak bij mijn club”, aldus Neymar nog. “We zijn goed gestart en ik zal PSG met hand en tand verdedigen. Ik zal me 100 procent inzetten opdat we grootse prestaties kunnen leveren.”

