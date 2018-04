Neymar vertelt hoe zijn vriendschap met Messi begon: "Ik moest bijna huilen. Ik vertel dat verhaal altijd aan mijn familie en vrienden" Mike De Beck

17 april 2018

15u18

Bron: Altas Horas 0 Buitenlands Voetbal Neymar heeft de deur van Camp Nou vorig jaar in augustus achter zich dicht getrokken, maar de Braziliaanse vedette heeft wel enkele vriendschappen overgehouden aan zijn tijd in Barcelona. Met ene Lionel Messi bijvoorbeeld. Bij de Braziliaanse televisieshow Altas Horas vertelde de duurste voetballer ter wereld hoe de hechte band met Messi is ontstaan.

Heel wat Europese topclubs hengelden naar de diensten van de Braziliaanse balvirtuoos. In 2013 maakte Neymar dan ook de oversteek naar ons continent. Maar de Braziliaan had het aanvankelijk moeilijk om zijn draai te vinden. Ook op het veld. "Ik herinner me een wedstrijd met Barcelona", doet Neymar zijn verhaal. "Ik moest bijna huilen omdat het niet lukte zoals ik het wilde. Het was rust en Messi kwam naar me toe om te zeggen dat ik gewoon de speler moest zijn die ik altijd al ben geweest. Dat ik mezelf moest zijn."

Neymar leek wat onder de indruk om de kleedkamer te delen met enkele wereldvedetten. "'Je moet jezelf zijn', vertelde hij me. 'Je moet je niet geïntimideerd voelen om naast mij of Iniesta te spelen', zei hij. Om de nederigheid te zien van een man die alles gewonnen heeft, dat is het beste in de wereld. Me vragen om jezelf te zijn en het beste van jezelf te geven zonder enige vorm van ijdelheid, dat was iets waar ik van hield", spaart Neymar de woorden van lof richting zijn voormalige ploegmakker Messi niet.

"Ik vertel dat verhaal altijd tegen mijn familie en mijn vrienden. Hij heeft me op professioneel vlak heel veel geholpen, maar ook op persoonlijk vlak. Om samen te spelen met sterren als Messi, Iniesta en Xavi maakt je een beetje verlegen. Maar nadat ik met Messi had gesproken, liet ik zien wat ik had. Ik was relaxed en speelde met vertrouwen. Sinds die dag heb ik een enorme vriendschap met Messi."

Het is nog even wachten totdat Neymar weer tussen de krijtlijnen zal verschijnen. De sterspeler van Paris Saint-Germain herstelt nog steeds van een breuk in zijn middenvoetsbeentje.