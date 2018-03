Neymar trekt met verstevigend verband rond voet het Braziliaanse nachtleven in en toont dat hij zelfs op één been nog altijd een prima danser is Hans Op de Beeck

20 maart 2018

Gebroken middenvoetsbeentje of niet, dat belette Neymar gisteravond niet om aan de zijde van zijn partner Bruna Marquezine een stapje in de wereld te zetten. In Sao Paulo trok de Braziliaan met verstevigend verband rond de rechtervoet richting discotheek, om er de verjaardag van zijn zusje Rafaella te vieren. Dat hij overigens nog altijd kan dansen als de beste, bewijst Neymar (26) in een filmje op zijn InstaStories. Op één been als het moet.

Terwijl Neymar in een race verwikkeld is om tijdig fit te geraken voor het WK in Rusland, dat start over 84 dagen, gonst het van de geruchten als zou hij PSG straks al verlaten voor Real Madrid. Maar de Parijzenaars zijn duidelijk niet van plan hun Braziliaanse goudhaantje zomaar te laten gaan. Vorige week zakte Nasser Al-Khelaifi, eigenaar van PSG, en zijn sportief directeur Antero Henrique hoogstpersoonlijk naar Brazilië af om er Neymar en zijn zaakwaarnemers te ontmoeten. Ze polsten er niet alleen naar zijn gezondheidstoestand, maar ook de toekomst werd besproken. Achteraf zei Al-Khelaifi dat Neymar ook volgend seizoen nog voor PSG zou spelen. Ook de vader van Neymar, die als zijn manager opereert, sprak dezelfde taal. "Neymar heeft al een verleden bij PSG en hij heeft ook een toekomst bij PSG."

Wordt ongetwijfeld vervolgd, want Florentino Perez laat geen gelegenheid onbenut om zijn bewondering voor Neymar uit te spreken. "Wanneer hij in Madrid zou spelen, zal hij makkelijker de Gouden Bal kunnen winnen. Real is een club waar grote spelers zich thuis voelen. Iedereen weet dat ik in het verleden Neymar al eens naar het Bernabeu wou halen", aldus Perez.

