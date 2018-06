Neymar staat voor comeback: ster van PSG zal vanmiddag minuten maken tegen Kroatië TLB

03 juni 2018

08u33

Bron: ANP 0 Buitenlands Voetbal Neymar gaat zijn rentree maken. De Braziliaanse vedette doet morgen na rust mee in de oefeninterland van De Goddelijke Kanaries tegen Kroatië, in Liverpool. Dat heeft bondscoach Tite vandaag bevestigd.

Neymar was sinds eind februari uitgeschakeld met een breuk in zijn voet, waardoor hij het einde van het seizoen met zijn club Paris Saint-Germain moest laten schieten.

"Hij zit nog in een opbouwproces, daarom start hij aan de kant'', zei Tite in het stadion van Liverpool. ,,Neymar komt er in de tweede helft wel in, maar hoe lang hij gaat spelen, weet ik nog niet.''

Lange tijd werd er gespeculeerd over de fitheid van de Braziliaanse hoop, of hij wel in staat zou zijn om in actie te komen op het WK. De aankomende speelminuten is goed nieuws voor heel Brazilië, dat in een poule zit met Servië, Costa Rica en Zwitserland.

