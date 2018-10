Neymar riskeert gevangenisstraf tot zes jaar voor onregelmatigheden bij transfer MDB

31 oktober 2018

15u02

Een gevangenisstraf tot zes jaar. Dat is de straf die de Spaanse magistraat schat voor de Braziliaanse sterspeler Neymar. Vandaag raakte bekend dat drie rechters zullen oordelen in het proces rond de overgang van Neymar van Santos naar Barcelona. Bij die transfer werden onregelmatigheden aangetroffen.

Bijgevolg verhuist de zaak van de centrale kamer naar de strafkamer van de rechtbank in Madrid. De centrale kamer is enkel bevoegd voor vorderingen tot vijf jaar gevangenisstraf, in de strafkamer zullen drie rechters zich over de zaak buigen.

In 2013 wilde Barcelona de toen 21-jarige Braziliaanse stervoetballer koste wat kost wegplukken bij Santos. Dat lukte de Catalaanse topclub ook, maar er rezen al snel vragen over de exacte transferprijs. Barcelona had het eerst over een totaalbedrag van 57,1 miljoen euro waarbij 40 miljoen euro naar de familie van de speler ging en 17,1 miljoen euro naar de Braziliaanse club Santos. Uiteindelijk berekende het Spaanse gerecht na een klacht van de Braziliaanse investeringsgroep DIS dat het om minstens 83 miljoen euro ging. Later moest de clubleiding toegeven dat het allerlei financiële constructies had opgezet om de transferprijs bewust laag te houden. Onder meer met de vader van Neymar, die ook de makelaar is van de speler van Paris Saint-Germain.

(In onderstaande video: Neymar werd in 2013 met open armen ontvangen door de fans van Barcelona)

Naast Neymar en zijn ouders worden ook huidig voorzitter van Barcelona Josep Maria Bartomeu en zijn voorganger Sandro Rossell (de preses van Barça tijdens de overgang) voor de rechtbank verschijnen wegens vermoedelijke corruptie bij de transfer. Een datum voor het proces werd nog niet bekendgemaakt.

De Braziliaanse investeringsgroep DIS, die 40 procent van de sportrechten van Neymar bezat, spande een zaak aan naar aanleiding van Neymars transfer van Santos naar Barcelona. DIS zou 40 procent van de ‘officiële’ transfersom, namelijk 17,1 miljoen euro, gekregen hebben. Maar volgens het Spaanse gerecht bedroeg de werkelijke transfersom minstens 83,3 miljoen euro. DIS zou zo naast enkele miljoenen gegrepen hebben. Het Spaanse Openbaar Ministerie vorderde eerder al een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 10 miljoen euro tegen Neymar. De Braziliaan zelf had toen bij de rechter al gepleit dat hij enkel een voetballer was en blind vertrouwen had in zijn vader/makelaar.