Neymar ontkent verkrachting en maakt op Instagram berichten met Braziliaanse vrouw openbaar KTH/TLB/XC

02 juni 2019

11u10

Bron: L'Équipe 0 Buitenlands voetbal Neymar ontkent dat hij een vrouw heeft verkracht. Volgens zijn zaakwaarnemers is er sprake van een poging tot afpersing. Ze spreken van “onrechtvaardige beschuldigingen” en zeggen dat ze ontlastend bewijs met de politie zullen delen.

Volgens L’Équipe speelden de feiten zich af op 15 mei in een hotel in de buurt van de Arc de Triomphe in Parijs. Volgens het proces verbaal leerde Neymar de Braziliaanse dame kennen via de sociaalnetwerksite Instagram. Via een vriend, die de bijnaam ‘Gallo’ kreeg, bood de aanvaller haar een vliegtuigticket voor Parijs aan, zo stelt de vrouw.

Eenmaal aangekomen in het bewuste hotel, ontmoette de dame Neymar naar eigen zeggen rond 20 uur. Er werd wat geflirt, maar volgens de Braziliaanse had de duurste voetballer aller tijden te veel gedronken en werd hij steeds agressiever. Uiteindelijk zou hij haar dus ook verkracht hebben.

Twee dagen later vertrok ze “emotioneel gebroken” weer naar Brazilië, waar ze “al haar moed bij elkaar moest rapen om klacht te durven indienen”. Volgens Neymar klopt er niets van de beschuldigingen. De Braziliaan maakte inmiddels op Instagram alle berichten openbaar.

Neymar, die zijn aanvoerdersband bij de Braziliaanse nationale ploeg moest afstaan aan Dani Alves, bereidt zich op dit moment voor op de Copa América. Brazilië is gastheer van het toernooi en op 14 juni openen de ‘Goddelijke Kanaries’ in Sao Paulo tegen Bolivië. Daarna wachten in groep A Venezuela en Peru.

Selon le procès verbal que j’ai pu lire : Elle affirme l’avoir rencontré via Instagram. Elle s’est fait offrir le billet d’avion pour Paris via une certain Gallo. Neymar serait arrivé alcoolisé à l’hôtel,ils auraient d’abord flirté mais il aurait ensuite abusé d’elle sexuellement Eric Frosio(@ froz91) link

Meer over Neymar

Instagram

Parijs

Brazilië