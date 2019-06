Neymar na verhoor verkrachtingszaak: “De waarheid komt boven tafel” Joost de Jong

14 juni 2019

03u47

Neymar heeft zich donderdag voor de tweede keer in een week tijd bij de politie gemeld. In São Paulo werd hij verhoord over de aanklacht van verkrachting die de 26-jarige Braziliaanse Najila Trindade Mendes de Souza tegen hem heeft ingediend. Vorige week werd de sterspeler van Paris Saint-Germain in Rio de Janeiro ondervraagd over de video met expliciete foto's van Najila die hij postte op sociale media en waarin hij de beschuldiging ontkent.

Neymar arriveerde donderdagmiddag rond half vier lokale tijd (half negen ’s avonds in Nederland) op het politiebureau voor Vrouwenbescherming in São Paulo. Het verhoor door onderzoeksleider Juliana Bussacos duurde zo’n drie uur.

“Vroeg of laat komt de waarheid boven tafel”, zei de voetballer na het verhoor tegen verslaggevers die bij het politiebureau waren verzameld. “De enige wens die ik nu heb is dat deze zaak zo snel mogelijk ten einde komt.”

Volgens Braziliaanse media confronteerde Bussacos de voetballer onder meer met de resultaten van het medisch onderzoek van het lichaam van de vrouw die hem beschuldigt. Daaruit blijkt niet dat er al of niet sprake is geweest van verkrachting, wel dat er sporen van letsel op het lichaam van de vrouw te zien zijn die tijdens haar verblijf in Parijs, waar de verkrachting half mei zou hebben plaatsgevonden, kunnen zijn ontstaan.

Volgens het Braziliaanse tv-journaal Jornal Nacional heeft Neymar in het verhoor ontkend tegen Najila’s wil seks met haar te hebben gehad. Wel zou hij haar op haar verzoek enkele tikken op de billen hebben gegeven. Daarna zou ze ook vrijwillig hebben geposeerd voor Neymar om een foto van haar achterwerk te maken.

Aanklaagster Flávia Cristina Merlini bevestigde Neymars ontkenning en verklaarde dat hij op alle vragen een bevredigend antwoord heeft kunnen geven. “Het is nu aan mevrouw Bussacos om de volgende stappen te bepalen om tot de afronding van het onderzoek te komen”, aldus Merlini, die ook nog zei voorlopig geen noodzaak te zien om Neymar en Najila met elkaar te confronteren.

Krukken

Neymar bewoog zich nog steeds voort met krukken vanwege een enkelblessure, die hem de Copa América kost. Hij arriveerde en vertrok in een geblindeerd busje, geëscorteerd door twee politieauto’s. Rond het politiebureau in de wijk Santo Amaro, in het zuiden van São Paulo, waren scherpe veiligheidsmaatregelen getroffen. Er stonden dranghekken en de ramen van het bureau waren afgeplakt. Tientallen fans waren naar het bureau gekomen om een glim van de stervoetballer op te vangen. Ze begroetten hem met steunbetuigingen en deden hem na het verhoor uitgeleide met gejuich.