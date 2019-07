Neymar gooit olie op het vuur: "Remontada met Barça tegen PSG was mooiste herinnering" XC

14 juli 2019

10u56

Bron: 'Oh my goal'/Belga 0 Buitenlands voetbal Neymar heeft de fameuze remontada van Barcelona tegen Paris Saint-Germain in de Champions League zijn mooiste herinnering tot dusver genoemd. De verklaringen van de Braziliaan kruiden de moeilijke relatie met zijn huidige werkgever PSG nog wat meer.

Neymar lijkt bij PSG op weg naar de uitgang. De aanvaller toonde in de Franse hoofdstad geregeld zijn klasse, maar hij kon niet verbergen dat zijn voetbalhart elders, en dan vooral in Spanje, lag. Naar verluidt aast de recordtransfer op een terugkeer naar Barcelona.

In een interview met website 'Oh my goal' noemde Neymar de onwaarschijnlijke winst van Barça tegen PSG zijn hoogtepunt op sportief vlak. "Naast de eindzege van de Olympische Spelen in 2016 met Brazilië blijft vooral de remontada tegen PSG me bij", sprak de aanvaller. "Toen we het zesde doelpunt scoorden, voelde ik iets wat ik nooit eerder meegemaakt had. Het was ongelooflijk."

Na een ruime 4-0-zege in de heenmatch van de achtste finales, leek de kwalificatie voor PSG zo goed als binnen. In Barcelona liep het toch nog mis, na een 6-1-nederlaag. De Spanjaarden scoorden drie van hun treffers in de absolute slotfase. Twee daarvan kwamen op naam van Neymar, voor de beslissende derde goal gaf hij de assist.

