Exclusief voor abonnees Neymar: een jaar geleden nog verafgood, nu net niet uitgespuwd Jonas Van De Veire

06 juni 2019

07u00

Buitenlands voetbal De meest Goddelijke Kanarie verliest zijn ­pluimen. In één jaar tijd ging Neymar (27) van grote Braziliaanse WK-hoop naar ­aansteller en vermeende verkrachter. Deze val is geen schwalbe.

In Brazilië kan geen politicus of ­geestelijke leider op tegen de populariteit van een dribbelwonder. Sinds zijn 17de heeft Neymar dan ook niet anders dan roem gekend. Hij houdt ervan – aandacht streelt zijn enorme ego. Waarom streek de Braziliaan deze week anders met een gepersonaliseerde helikopter, een Airbus H-145, van 13 miljoen neer op het trainingskamp van de Seleção? Bondscoach Tite is het ondertussen gewend dat een groot deel van zijn persmomenten over zijn sterspeler gaan. In de aanloop naar de Copa América opnieuw, maar nu tot weerzin van Neymar zelf. Dinsdag gingen 18 van de 25 vragen voor Tite namelijk over de verkrachtingszaak die de aanvaller ­boven het hoofd hangt. Een 26-jarige Braziliaanse beschuldigt hem ervan haar vorige maand in Parijs te hebben ­verkracht. Tite verdedigde zijn poulain, maar uit een peiling blijkt dat 55% van de landgenoten hem liever weert uit de selectie voor de Copa. Vicevoorzitter Noveletto van de Braziliaanse bond stelde eveneens dat dat de beste optie zou zijn.

