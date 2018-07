Neymar bekent kleur na WK-heisa: "Ja, soms overdrijf ik met mijn valpartijen" DMM

30 juli 2018

09u00 0 Buitenlands Voetbal Sinds het voorbije WK zweeg Neymar over alle commotie, hoon en spot die hem ten deel vielen. De Braziliaan die zich in Rusland met overdreven valpartijen liet opmerken, trapt nu terug in een reclamespot. "Ja, soms overdrijf ik."

In de video van Gillette spreekt Neymar vooral de Braziliaanse voetbalfan aan. "Noppen in je kuit, een knietje in je rug, een trap op je voet. Je kan denken dat ik overdrijf en, soms, is dat ook zo", begint hij op gedragen toon te praten.

"De werkelijkheid is ook dat ik het zwaar te verduren heb op het veld", vervolgt Neymar dan. "Maar in alle eerlijkheid, je hebt er geen idee van wat ik buiten het veld doormaak. Als ik na de wedstrijd wegloop zonder een interview te geven, is dat niet omdat ik alleen de lof wil van de overwinning, maar omdat ik nog niet geleerd heb om je teleur te stellen."

Eu caí. Mas só quem cai, pode se levantar. Você pode continuar jogando pedra. Ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé. Porque quando eu fico de pé, parça, o Brasil inteiro levanta comigo.#umnovohomemtododia



Assista o vídeo na íntegra: https://t.co/GKvLfqOIbB pic.twitter.com/3EFBx68zL8 Neymar Jr(@ neymarjr) link

Daarna reageert hij op opmerkingen als zou hij zich gedragen als een verwend kind. "Als het lijkt alsof ik slecht ben opgevoed, is dat niet omdat ik een verwend nest ben. Maar omdat ik nog niet geleerd heb om mezelf teleur te stellen. Binnen in mij zit inderdaad nog steeds een kind. Soms maakt hij de wereld blij. Soms ook irriteert hij de hele wereld. Ik vecht om dat kind in leven te houden. Maar in mij, niet op het veld."

"Je kunt denken dat ik te veel ben gevallen. Maar ik ben niet gevallen. Ik ben ingestort. Dat doet meer pijn dan welke trap dan ook op een geopereerd middenvoetsbeentje."

"Ik heb er lang over gedaan om jullie kritiek te accepteren. Ik heb er lang over gedaan om in de spiegel te kijken en een andere man te worden. Maar vandaag sta ik hier, met open vizier en de borst vooruit. Ik ben gevallen. Maar alleen wie valt, kan ook weer opstaan."

"Je kunt doorgaan met stenen gooien. Maar je kunt ze ook weg leggen en me helpen om te blijven staan. Want als ik blijf staan, staat heel Brazilië met mij op."

