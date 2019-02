Nette voetbaltrend gaat stapje verder: bezoekende fans poetsen zélf toiletten GVS

21 februari 2019

16u32

Bron: RTBF 0 Buitenlands Voetbal De kraaknette voetbaltrend gaat ‘next level’. Nadat de Japanners op het WK in Rusland de tribunes en kleedkamers piekfijn achterlieten, etaleerden ook de fans van het Chileense Union La Calera gisteren een straf staaltje klasse. De bezoekende fans poetsten na de zege tegen het Braziliaanse Chapecoense de toiletten die voor hen bestemd waren.

In de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Europa League, had het Chileense Union La Calera in de return genoeg aan een 1-1-draw buitenshuis om het Braziliaanse Chapecoense - bekend van het vliegtuigdrama - uit te schakelen. Een serieuze aderlating voor de thuisploeg, maar na de wedstrijd kon het zich optrekken aan een ongezien staaltje respect. De bezoekende fans hadden immers zelf de toiletten die voor hen waren bestemd, gepoetst. Op een foto die Chapecoense deelde, spreken de blinkende urinoirs en de vuilzakken boekdelen.

RAZÕES PARA ACREDITAR! 🏹⚽️💚

Ontem, após a partida, os torcedores do Unión La Calera recolheram todo o lixo da Ala Sul, além de limparem os banheiros que utilizaram. Uma atitude gigante e que nos deixa repletos de gratidão! #VamosChape #SulAmericana2019 @ulcsadpoficial pic.twitter.com/VxG1vcVaTb Chapecoense(@ ChapecoenseReal) link

Liederen

“Na de wedstrijd haalden de fans van Union La Calera het afval op en poetsten ze de toiletten - een houding waar wij zeer dankbaar voor zijn”, schreef Chapecoense gisteravond nog op Twitter. Ook meteen na de match was er van clubkleuren geen sprake. Om hun kwalificatie te vieren, zongen de La Calera-fans immers liederen ter ere van de Braziliaanse club die drie jaar geleden 19 spelers verloor bij een vliegtuigcrash. Het toestel stortte neer op een berg nabij de Colombiaanse stad Medellin. Het team was op weg naar een wedstrijd van de... Copa Sudamericana.

Vorige week gaf de Argentijnse club Talleres al het goede voorbeeld. In de Copa Libertadores ruimden de spelers na winst tegen Sao Paulo de bezoekende kleedkamer van het Morumbi-stadion op. Dat de Japanners tijdens het WK hun kleedkamer na de nederlaag tegen België in Rostov spic en span achterlieten, haalde eerder al de wereldpers. Ook STVV doet die fraaie daad nu eveneens na elke match.