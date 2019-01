Nét geen dubbele cijfers: Manchester City laat geen spaander heel van derdeklasser, De Bruyne scoort de eerste van negen (!) goals Manu Henry

09 januari 2019

22u40 3 Buitenlands Voetbal Zondag 7-0 vs. tweedeklasser Rotherham, vanavond 9-0 vs. derdeklasser Burton Albion. Het sterrenensemble van Manchester City toont geen genade met de ‘kleintjes’. De return in de halve finales van de League Cup wordt slechts een formaliteit. Een vierde League Cup in zes jaar wenkt.

Na welgeteld vijf minuten galmde de naam van Kevin De Bruyne door het Etihad. Onze landgenoot had er zopas de ban gebroken. Met het hoofd nota bene. De assist kwam op naam van David Silva – gemeten voorzet met die fluwelen linker. Het nietige Burton Albion mocht de hoop op een trip naar Wembley eigenlijk dan al opbergen. De derdeklasser hield het bij die ene tegentreffer tot het halfuur, maar dan schakelde City een versnelling hoger. Jesus (tweemaal) en Zinchenko tekenden voor een 4-0-ruststand. Vooral het doelpunt van die laatste was een pareltje - penseelstreek vanop een meter of 25. Gezondheidswandeling voor ‘KDB’ en co. (lees hieronder verder)

De lijdensweg van Burton Albion kende een vervolg na rust. Na een vlotte combinatie knikte Jesus zijn derde van de avond tegen de touwen: 5-0 na 57 minuten voetballen. Vlak na de vijfde treffer zat de wedstrijd van De Bruyne erop. Guardiola haalde zijn poulain (uit voorzorg?) naar de kant. Vincent Kompany stond vanavond overigens niet op het wedstrijdblad.

De honger van de ‘Citizens’ was intussen nog niet gestild. Via Foden, Jesus -zijn vierde-, Walker en Mahrez stond er op tien minuten van het einde een 9-0-tussenstand op het bord. Jawel, 9-0. Van een tiende tegentreffer en dus dubbele cijfers werd Burton Albion gespaard, ondanks een slotoffensief. Guardiola en zijn manschappen mogen zich na een demonstratie van jewelste opmaken voor een trip naar Wembley. Tegenstander in die finale is Tottenham, dat gisteren zijn heenmatch met 1-0 won, of Chelsea.

