Net aangesteld als bondscoach van de Engelse vrouwen of Neville ligt al onder vuur voor seksistische tweet Mike De Beck

24 januari 2018

17u34

Bron: BBC Sport 0 Buitenlands Voetbal Phil Neville weet nu ook hoe het eraan toe gaat als bondscoach. Dinsdag werd hij aangesteld als trainer van het Engelse vrouwenteam en vrijwel meteen kreeg hij de wind van voren. Op de seksistische tweet die hij in januari 2012 plaatste, kreeg Neville al heel wat kritiek.

De voormalige verdediger van Manchester United werd dinsdag aangesteld als de nieuwe bondscoach van de Engelse vrouwen. De 41-jarige trainer kreeg het al meteen hard te verduren nadat een tweet die hij in 2012 had geplaatst hem al snel achtervolgde. In de tweet veronderstelde Neville dat de vrouwen 's ochtends "bezig waren met het maken van het ontbijt, het klaarmaken van de kinderen en het bed op te maken".

Genoeg voor de Britse antidiscriminatiegroep Kick It Out om in actie te treden. Zij vroegen de Engelse voetbalbond, de FA, om Neville disciplinair te straffen om zijn "vrouwenhatende en seksistische opmerkingen". Neville reageerde al door te zeggen dat die opmerkingen "geen goede weerspiegelingen waren voor zijn karakter of overtuigingen". De kersverse bondscoach verwijderde zijn account met maar liefst 1,6 miljoen volgers dan maar. "Ik ben me helemaal bewust van mijn verantwoordelijkheden als coach van het Engelse vrouwenteam en ik ben enorm trots en vereerd dat ik die functie heb gekregen", vulde Neville aan in een perscommuniqué.