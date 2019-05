Nederlandse voetballer ontslagen omdat hij naar Tottenham-Ajax ging kijken JH

07 mei 2019

17u29

Bron: IJmuider Courant, Ajax1 0 Voetbal Telstar-speler Jordie van der Laan is door zijn ploeg ontslagen nadat hij zich vorige week valselijk ziek meldde op training. De Nederlander wou koste wat kost de halve finale tussen Tottenham en Ajax meemaken. Daarvoor betaalt hij nu dus de prijs: Telstar, een Nederlandse tweedeklasser, ontbond het contract met de speler.

Vorige week zag Jordie van der Laan een niet te missen kans: Ajax speelde in London de halve finale van de Champions League tegen Tottenham. De speler van Telstar wou er absoluut bij zijn, alleen had de aanvaller toen andere verplichtingen: er stond een training op het programma, waarvoor hij zich valselijk ziek meldde. Van der Laan biechtte zijn misstap zelf op, omdat hij besefte dat hij al meerdere keren in beeld was gekomen tijdens de match. Telstar besliste meteen om het contract met zijn Nederlandse aanvaller te ontbinden.

Ik verdien nu toch wel een kaartje voor de wedstrijd van woensdag? Ben tenslotte toch vrij. đŸ€ Jordie van der Laan(@ JordievdLaan) link

Volgens Van der Laan stond er niets meer op het spel voor Telstar: “Anders zou ik nooit naar Londen gegaan zijn”, verklaarde hij zijn fout in IJmuider Courant. Erg veel verschil maakt de contractontbinding niet uit voor de Nederlander, want zijn contract liep in juni toch al af. De zelfspot en relativering kon er dan ook bij, hij postte een bericht op Twitter waarbij hij een oproep doet naar een gratis ticket voor Ajax-Tottenham van morgen: “Ik ben nu toch vrij.”

Van der Laan kwam dit seizoen zeven keer in actie voor Telstar, daarin kon hij geen enkele keer de netten doen trillen. In het klassement eindigde de Nederlandse tweedeklasser op een 14de plaats, genoeg voor het behoud.