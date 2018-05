Nederlandse voetballer die Europees furore maakte vliegt achter tralies na trappen dubbele enkelbreuk: "Van mijn vader is geen mens meer over" GVS

01 mei 2018

18u33 0 Buitenlands Voetbal De Nederlandse profvoetballer Virgil Misidjan is veroordeeld tot zes maanden cel waarvan twee voorwaardelijk voor een gewelddadige parkeerruzie in Roosendaal, vlak over de Belgische grens, van januari eerder dit jaar. Het slachtoffer liep toen een dubbele enkelbreuk op.

Volgens de politierechter in Breda is Misidjan schuldig aan zware mishandeling van een 68-jarige man bij een parkeerruzie. Het slachtoffer liep daarbij een dubbele enkelbreuk en een verbrijzelde elleboog op. Volgens de rechter had hij -juist omdat hij voetballer is - moeten beseffen dat hij hard kan schoppen en de kans op verwondingen daardoor sterk konden toenemen.

De voetballer gaat in beroep tegen het vonnis, meldt zijn advocaat. Volgens haar is de straf te zwaar. Aan de vechtpartij was volgens de 24-jarige Misidjan een scheldpartij vooraf gegaan, waarin hij racistisch werd behandeld. Van Akelijen zou onder meer gezegd hebben dat de Audi van Misidjan waarschijnlijk wel gestolen zou zijn. De vrouw van het slachtoffer ontkent dat echter met klem. "De dader gaf zijn bril aan zijn kennis en liep op Ron af om hem ter plekke onderuit te trappen. En dat allemaal terwijl hij hartpatiënt is. Mijn man heeft de dader geen moment geprovoceerd."

Disciplinaire schorsing

De 24-jarige Misidjan is niet de eerste de beste. Hij speelde drie jaar voor Willem II waar hij één seizoen in de Eredivisie - de Nederlandse hoogste klasse - acteerde. Het leverde hem een transfer op naar de Bulgaarse topclub PFK Ludogorets waar hij inmiddels aan 187 matchen zit - goed voor 45 goals. Hij was er in de Champions League onder meer bij toen Ludogorets in eigen huis Liverpool op een 2-2-gelijkspel hield, de scalp pakte van de Zwitserse topper FC Basel én nipt de duimen moest leggen in het slot tegen grootmacht Real Madrid. De hele voetbalwereld keek toen mee, zo ook naar de prestaties van 'Vura'.

Complicaties

Toch zorgde de man ook bij zijn werkgever al voor heel wat tumult: meer dan eens keek hij toe vanuit de tribune na een disciplinaire schorsing. Omdat Ludogorets momenteel vol om de titel strijdt, was de spits niet aanwezig in de rechtbank. Hij zou dagelijks 10.000 euro moeten ophoesten wil hij de club verlaten.

Het slachtoffer was fysiek dan weer niet in staat naar de rechtbank te komen. Hij is nog steeds aan het revalideren en er zijn inmiddels - door ontstekingen aan de wonden - zware complicaties opgetreden, waaronder hartfalen en bloedvergiftiging. Zijn zoon en zijn vrouw legden een emotionele verklaring af bij de rechtbank. "Van mijn vader is geen mens meer over, alleen maar pure ellende."