Nederlandse pers ziet “wéér wonderlijke interlandavond”, maar spreekt ook van portie geluk in het leerproces van Oranje MDB

20 november 2018

11u11 1 Buitenlands Voetbal Lange tijd zag het er naar uit dat Nederland naast de Final Four in de Nations League zou grijpen. Toch rechtte Oranje de rug en haalde het tegen Duitsland een 2-0-achterstand op. De Nederlandse pers was dan ook niet blind voor de pijnpunten in het leerproces, maar loofde vooral “de veerkracht en onverzettelijkheid” van Nederland.

Algemeen Dagblad: “Wéér een wonderlijke, memorabele interlandavond”

Onze collega’s van het Algemeen Dagblad zagen hoe Oranje na een lastige avond toch nog de slag thuis haalde. “Het heeft iets onwerkelijks, de gelijkmaker valt uit het totale niets, op wéér een wonderlijke, memorabele interlandavond. Je verzint het haast niet: de winst van Oranje in de loodzware poule A in de Nations League, nota bene op een avond waarop het lange tijd wordt afgetroefd door de sterkere Duitsers”, klinkt het. Al zagen onze noorderburen ook dat Nederland vier dagen nadat het Frankrijk klopte, moeite had om tegen Duitsland hetzelfde te doen. “Het bewijst maar weer: zelfs op een mindere avond heeft het nieuwe Nederlands elftal het geluk weer aan zijn zijde. Het nieuwe elan zit hem niet alleen in het spel zelf, maar ook in een vorm van heilig geloof, van onverzettelijkheid en veerkracht. Van teamgeest ook.”

AD maakte ook een balans op van 2018 waarin het Oranje steeds zag evolueren. “Ronald Koeman en zijn spelers dwongen af dat Europa weer rekening houdt met Oranje. Dat is top. Het is ondenkbaar dat een topland als Spanje nu wéér een oefenduel met Nederland zou afzeggen, omdat het tóch liever tegen Argentinië speelt. Afgelopen januari was dat de situatie, toen Oranje nog de paria van Europa was.”

De Volkskrant: “Elftal herstelde net op tijd van een baaldag in de nieuwe liefdesrelatie”

Ook De Volkskrant zag dat Nederland in Duitsland niet kon overtuigen en had het zelfs over een “matig” Oranje. “Dergelijke schommelingen in niveau zijn logisch bij een relatief jong, veelbelovend elftal in opbouw, al was het verval dan te groot”, klonk het. “Het elftal dat de gunst van het volk had herwonnen met optredens om te zoenen, herstelde net op tijd van een baaldag in de nieuwe liefdesrelatie. Op het moment dat de nederlaag van Oranje zich aftekende, richtte de ploeg zich op met twee doelpunten in de slotfase. Nederland voetbalt in juni de finaleronde van de Nations League, met Portugal, Engeland en Zwitserland.

“De ontknoping was dolkomisch. Drie dagen na het juweel Nederland - Frankrijk (2-0) was daar Duitsland - Nederland (2-2), vanuit Nederlands opzicht ongekend veel minder, maar de eindsprint was prachtig, met eerst een machtig schot van Quincy Promes en daarna een volley van aanvoerder Virgil van Dijk, na een voorzet van invaller Tony Vilhena. Vilhena rende naar de bank en vloog in de armen van bondscoach Ronald Koeman.”

Trouw: “De bondscoach voor wie veel meezit, wonderlijk veel soms”

“Een avond lang was in Gelsenkirchen getoond dat Oranje zo goed en zo ver natuurlijk nog niet was. Krachtig leek de alweer overtrokken euforie na de 2-0-zege van vrijdag op Frankrijk de kop in te worden gedrukt. Maar aan het eind glorieerde toch weer Ronald Koeman, de bondscoach voor wie voorlopig veel meezit, wonderlijk veel soms”, schrijft Trouw dat de avond in Gelsenkirchen zag als een nieuwe stap in het leerproces. “Dit was een vrolijke, vooruit spelende ploeg, heette het. Maar in sport is er ook een tegenstander. Die wilde dat gisteren niet toelaten, en zo speelde Oranje herhaaldelijk het besluiteloze voetbal waarvoor zijn recente voorgangers volop waren beschimpt. Het is meer een constatering dan een diskwalificatie. Dit gebeurt in een ploeg in opbouw, die nog niet zo ver kan zijn als her en der toch alweer was verondersteld.”

Toch graaide Nederland in de slotfase nog een punt mee uit Duitsland. “Promes scoorde zowaar in de slotfase (2-1), nadat het terughoudende Duitsland ook in de tweede helft de beste kansen had gehad. En bijna niet te bevatten, aanvoerder Van Dijk joeg de bal na een voorzet van invaller Vilhena in het doel. Koeman explodeerde langs de lijn, als al bepaald niet voor het eerst de coach met het geluk aan de broek. Verdiend telt niet in voetbal. Duitsland speelde goed in deze Nations League, het best misschien wel per saldo van de drie. Maar voor Oranje en Koeman lonkt na een toch al voorspoedige reeks een mooie gelegenheid om verder te leren, in juni met de besten van dit toernooi.”

Ondanks het feit dat Duitsland naast de zege greep, zag de Duitse pers toch beterschap in het spel van ‘Die Mannschaft’. “Ook de laatste wedstrijd van het internationale jaar 2018 bracht teleurstelling. Het was echter een teleurstelling waarbij niemand zich zorgen hoefde te maken, omdat dit treurende Duitse team zijn aan het einde van dit annus horribilis zijn beste wedstrijd had gespeeld tegen Nederland. Toch werd er niet gewonnen, ook al leidde Duitsland lange tijd met 2-0”, schrijft de Süddeutsche Zeitung.

“2019 kan alleen maar beter worden”, aldus Der Spiegel. “Het Duitse team heeft 70 minuten lang overtuigd tegen Nederland, maar uiteindelijk stortte het team in. Ook omwille van de veranderingen van Jogi Löw. Voor de kwalificatie van het Europees kampioenschap moet de DFB niet bang zijn.”