Nederlandse pers ziet kansen voor Gouden Schoen bij Oranje slinken: "Ruud Vormer een volwaardig international? Kleine kans"

18 oktober 2018

09u35

Bron: Algemeen Dagblad 0 Buitenlands Voetbal Na de 3-0-zege tegen Duitsland en het 1-1-gelijkspel tegen de Rode Duivels leeft Oranje weer op hoop. De Nederlandse krant Algemeen Dagblad zag hoe “de puzzel van Koeman op het middenveld in elkaar viel” en de kansen van Ruud Vormer slinken.

31 mei 2018. De dag waarop Ruud Vormer dan toch zijn debuut maakte voor het Nederlands elftal. In de vriendschappelijke oefeninterland tegen Slovakije mocht de huidige Gouden Schoen aan de rust invallen en maakte hij meteen ook een gretige indruk. Ook tegen Italië, Peru en Frankrijk kreeg de middenvelder van Club Brugge speelminuten, maar niet tegen Duitsland en België. Met last aan de adductoren gaf de 30-jarige Nederlander verstek. Geen al te goede timing. Met de drietand Frenkie De Jong, Marten de Roon en Georginio Wijnaldum op het middenveld draaide het plots tegen Duitsland. Tegen de Rode Duivels opteerde bondscoach Koeman dan weer voor de driehoek Van de Beek-Blind-Strootman.

“Koeman toonde begrip, maar de positie van Vormer binnen Oranje werd er niet gunstiger op”, schrijft het Algemeen Dagblad over de afwezigheid van Vormer. “Hij mag dan gekozen zijn tot beste speler van de Belgische competitie, juist op het middenveld viel de puzzel van Koeman dus langzaam in elkaar, vooral tegen Frankrijk en Duitsland. Pröpper en De Roon deden het in die duels prima, Rosario debuteerde daarna tegen de Belgen. Op de rechtervleugel, waar Vormer hangend speelde tegen Peru, heeft Steven Bergwijn meer potentie. Vormer zal ongetwijfeld nog wel eens worden opgeroepen, maar een volwaardig international? Kleine kans.”

“Danjuma een serieuze optie voor de flank”

In die andere Bruggeling in de Nederlandse selectie, Arnaut Danjuma, ziet de krant wel meer toekomstmuziek. De 21-jarige flankspeler speelde 22 minuten tegen Duitsland en 61 minuten tegen de Rode Duivels. “De in Nigeria geboren aanvaller toonde bij zijn debuut tegen Duitsland meteen zijn onbevangenheid, zette zonder gêne een actie in, en ook niet onbelangrijk: voldeed keurig aan zijn verdedigende taken”, zegt het AD. “De beloning volgde drie dagen later tegen België, met een basisplaats én een doelpunt. Groeneveld staat misschien nog niet direct als eerste op het formulier bij Koeman, maar hij is wél een serieuze optie voor de vleugel.”