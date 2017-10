Nederlandse pers snoeihard voor Oranje: "Nederland zal min of meer opnieuw moeten leren voetballen" YP

07u02 4 Photo News Buitenlands Voetbal Gisteren kreeg de trouwe HLN-volger al het pushbericht op de smartphone: wint Nederland dinsdag niet met zeven goals verschil van Zweden, dan kan het weer 'njet' zeggen tegen deelname aan een groot toernooi. Ook de Hollandse pers weet nu al dat de verrichtingen in Rusland straks weer gevolgd moeten worden vanop de zetel en dat kwam als volgt tot uiting.

AD: "Oranje komt Zweedse dreun niet te boven in Wit-Rusland"

"Al een uur voor de aftrap wist Oranje dat het voorbij was, door de 8-0 zege van Zweden op Luxemburg, maar zelfs winnen van Wit-Rusland bleek nog een hels karwei", klinkt het bij onze collega's van AD.nl. "In Borisov werd eens te meer bevestigd: Nederland heeft een kwaliteitsarm team zonder topspelers, op slechts de oude strijder Robben na, gestuurd door een bondscoach die er - net als zijn voorgangers - geen enkele lijn in weet te krijgen."

"Je verzint het haast niet, al die cynische symboliek rond Oranje in de afgelopen drie jaar", gaat het verder. "Er staat haast geen maat meer op de neergang, en alles wat er in deze kwalificatiereeks mis kon gaan, gaat ook zo'n beetje mis. Van een onterecht afgekeurde goal tegen Zweden tot het ontslag van Danny Blind. Van de afgang in Frankrijk tot een stel hopeloos prutsende Luxemburgers. Van blessures tot blunders. Van kwaad tot erger in alle denkbare opzichten."

"Ook het decor in Wit-Rusland paste vanavond feilloos bij de treurmars van Oranje. Slechts een paar duizend mensen bevolkten de tribunes van de Borisov Arena, een stadion dat nog het meest aan dat van Willem II doet denken, maar dan in een merkwaardig stuk Wit-Russisch niemandsland gelegen."

Telegraaf: "WK lijkt utopie voor Oranje"

Ook bij de Telegraaf weten ze hoe laat het is. "WK lijkt utopie voor Oranje", koppen ze daar nog ietwat gematigd. "De opdracht voor het Nederlands elftal was na de wedstrijd van Zweden - Luxemburg simpel: zoveel mogelijk scoren. Doordat de Scandinaviërs met liefst 8-0 wonnen, was het verschil tussen Zweden en Oranje opgelopen naar zes punten en liefst veertien treffers. Een klap voor de ploeg van Dick Advocaat, die wist dat het WK en de tweede plaats in groep A ook bij een zege in Borisov mijlenver uit zicht was."

"Memphis Depay schoot in blessuretijd nog raak uit een vrije trap: 1-3. Oranje heeft door de zege nog altijd drie punten minder dan nummer twee Zweden. Nu het doelsaldoverschil plus twaalf is, zal Nederland zo goed als zeker voor de tweede keer op rij niet aanwezig zijn op een groot eindtoernooi. Dinsdag wacht het laatste WK-kwalificatieduel met Zweden."

Volkskrant: "Nederland officieus uitgeschakeld voor WK"

"Alleen bij een zege met zeven doelpunten verschil tegen Zweden, dinsdag in Amsterdam, eindigt Oranje nog als tweede in de groep, met een mogelijke play-off als vervolg. Dat is onmogelijk. Althans, dat kan alleen in dromen en in stripverhalen", zo worden er ook bij De Volkskrant geen doekjes om gewonden.

"Met name de tweede helft was een beschamende vertoning van een elftal op drift, een elftal dat het niet meer wist, dat uit elkaar viel, met een coach die het ook niet meer wist, die na dinsdag afscheid zal nemen van Oranje. Net als aanvoerder Robben. Nederland mist straks het tweede toernooi op rij, na het EK in Frankrijk. De crisis is diep. Nederland zal min of meer opnieuw moeten leren voetballen."

"Vooral de eeuwige behoefte aan balbezit, aan zogenoemde controle, is bijna niet meer te harden", gaat het ongemeen hard voort. "In plaats van meteen op jacht te gaan naar een doelpunt, door de bal snel naar voren te spelen, volhardde Nederland in de het eerste kwartier in oneindig veel balletjes breed en terug, de Hollandse ziekte in het voetbal. De toon zetten in een wedstrijd, dat is van belang. Dat kan of wil Nederland niet meer."

Metro: "Nederlands elftal moet zich schamen na minieme zege"

"Wat een vlammende jacht op doelpunten moest worden, werd een schandalige vertoning", zo schrijft Metronieuws. "Het Nederlands elftal kwam zaterdagavond niet verder dan een 1-3 overwinning op Wit-Rusland. Dat betekent dat Oranje dinsdag met 7-0 van Zweden moet winnen om een plekje in de play-offs af te dwingen. Het WK kan Nederland dus definitief op de buik schrijven."

Ook Dick Advocaat moest het ontgelden. "Ondanks de wetenschap dat er onnoemelijk veel doelpunten gemaakt moesten worden, wilde de bondscoach niet tornen aan zijn voorgenomen opstelling. Dus met twee controlerende middenvelders: Georginio Wijnaldum en Tonny Vilhena. Het duo speelde de bal vooral achteruit in plaats van vooruit, waardoor er nauwelijks sprake was van Nederlands gevaar."

"Tien minuten na rust was het drama compleet, toen Maksim Volodko de gelijkmaker voor zijn rekening nam. 1-1 tegen Wit-Rusland dat in De Kuip nog met 4-1 opzij werd gezet, maar blijkbaar een redelijk gelijkwaardige opponent is als het er écht om gaat. Tegen het eind van de wedstrijd was het zelfs de thuisploeg die nadrukkelijk(er) op zoek ging naar het winnende doelpunt. Het waren uiteindelijk Arjen Robben (strafschop) en Memphis Depay (vrije trap) de zege binnensleepten, maar het maakt voor het Nederlands elftal weinig meer uit. Zeven doelpunten maken tegen Zweden en er nul incasseren is op zijn zachtst gezegd een utopie. Zeker na de wanvertoning op Wit-Russische bodem, want wat Oranje liet zien was ver onder de maat. Andermaal werd duidelijk dat dit Nederlands elftal niet thuishoort op een WK."

