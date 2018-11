Nederlandse pers over verrijzenis Oranje: “Wie de ploeg aanschouwt, ontwaart een elftal met klasse, vriendschap en liefde” MH

17 november 2018

09u27 2 Buitenlands Voetbal De Kuip danste . Ditmaal niet omwille van een zege van Feyenoord, wél dankzij de knalprestatie van Oranje. Het elftal van Ronald Koeman boekte gisteravond een oververdiende 2-0-zege tegen wereldkampioen Frankrijk. De Nederlandse pers is dan ook -terecht- lovend. Een overzicht.

Algemeen Dagblad: “Had meer weg van Oranje tegen Albanië of IJsland”

“Het werd een mooie avond vol met pluspunten”, staken onze collega’s van Algemeen Dagblad van wal. “De dik verdiende 2-0 winst van Oranje tegen Frankrijk betekent dat de ploeg van Ronald Koeman in elk geval in de Nations League blijft, waar Duitsland degradeert. De wereldkampioen staat al niet bekend als de meest offensieve voetbalploeg op aarde. Maar wat zich voor rust afspeelde in de Rotterdamse Kuip had meer weg van Oranje tegen pakweg Albanië of IJsland dan Oranje tegen de trotse wereldkampioen. Frankrijk trok zich terug en schroomde er niet voor om zich kort voor het eigen doelgebied te groeperen.”

Trouw: “Wat heeft Koeman de nationale ploeg in korte tijd hervormd”

“In De Kuip bleek vrijdagavond hoezeer Oranje al door bondscoach Koeman is hervormd”, opent Trouw. “Wereldkampioen Frankrijk werd verslagen, waardoor zelfs poulewinst lonkt. Weer stal of heroverde Oranje harten, op een mooie avond in de jubelende Kuip. Weer ook kon bondscoach Koeman grijnzend toezien. Hij heeft natuurlijk geen toverstok, geen trainer heeft er één, maar wat heeft hij de nationale ploeg in betrekkelijk korte tijd hervormd. Zozeer dat gisteravond zelfs de wereldkampioen werd verslagen.”

De Telegraaf: “Razend knappe overwinning”

“Het Nederlands elftal heeft een razend knappe overwinning geboekt op wereldkampioen Frankrijk”, schrijft De Telegraaf. “De formatie van bondscoach Ronald Koeman won dankzij treffers van Georginio Wijnaldum en Memphis Depay in De Kuip met 2-0 en heeft zo alle kans om groep 1 van de Nations League te winnen.”

“In de slotfase kwam er meer en meer ruimte voor Oranje, maar Depay, Bergwijn en Babel slaagden er lange tijd niet in om de verlossende tweede treffer te maken. Omdat de wereldkampioen er ook niet in slaagde om écht een vuist te maken, kwam de zege in de eindfase van de wedstrijd niet meer in gevaar. In de allerlaatste seconde mocht Depay nog aanleggen van elf meter, nadat De Jong in het strafschopgebied was neergelegd. Met een fenomenale ’Panenka’ klopte Depay Lloris nu wél.”

.@Memphis scoort met een Panenka! 😍🔥



Wat een einde van een schitterende avond voor Oranje in De Kuip! - #NEDFRA 👏 pic.twitter.com/qNQtzTWTWj Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

De Volkskrant: “Elftal met klasse, vriendschap en liefde”

“Oranje is herboren, op alle fronten, en plaatst zich maandag met een gelijkspel tegen Duitsland zelfs voor de finale van de nieuwe competitie in juni”, meldt De Volkskrant dan weer. “Allereerst is Nederland weer een elftal dat het volk beroert, dat sympathie wekt in plaats van verveling en ergernis. Wie de ploeg aanschouwt, ontwaart een elftal met klasse, vriendschap en liefde, voor elkaar en voor de buitenwereld. Juist dat aspect is belangrijker dan wordt verondersteld voor de grootste sportploeg van Nederland.”

“Nederland dompelde de Kuip in pril geluk, alsof een nieuwe geliefde zich heeft aangediend; 2-0 tegen de wat apathische Fransen was daarbij een magere afspiegeling van het spelbeeld. Waar de uitslag tegen Duitsland geflatteerd was, was deze zege verdiend in alle toonaarden.”

Metronieuws: “Echt voetballen deden de Fransen amper”

“De score had veel hoger kunnen uitvallen, maar de ploeg van Ronald Koeman spaarde de Fransen”, klinkt het bij Metronieuws. “Frankrijk mag dan officieel wereldkampioen voetbal zijn, maar echt voetballen deed de ploeg amper. Les Blues hingen veel achterin en wachtten af wat Nederland deed, hopend op de counter. Na rust lieten de Fransen zich nog minder zien en was Nederland heer en meester.”