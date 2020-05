Nederlandse bondscoach Ronald Koeman met hartproblemen opgenomen in ziekenhuis YP

03 mei 2020

19u54

Bron: Belga 0

De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman is zondagavond met hartklachten in het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) opgenomen. De 57-jarige oud-international heeft inmiddels een hartkatheterisatie ondergaan. Volgens zijn management is dat goed verlopen. Maandag mag hij naar huis.

Koeman had pijn in de borst en werd in een ziekenwagen met gillende sirenes vervoerd naar het ziekenhuis, waar specialisten klaarstonden.