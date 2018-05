Nederlands bondscoach Ronald Koeman heeft plaatsje in selectie voor Ruud Vormer TLB

12u41 28 Buitenlands Voetbal De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman heeft zijn definitieve selectie bekend gemaakt voor de oefeninterlands tegen Slowakije en Italië. Ruud Vormer kan zijn debuut maken voor het Nederlands elftal, de Gouden Schoen van Club Brugge werd voor het eerst opgenomen in de Nederlandse selectie.

Koeman was Vormer nog komen bekijken tijdens de wedstrijd tegen Charleroi. Op Mambourg scoorde de middenvelder met een heerlijke vrijschop, waarna Club uiteindelijk won en een grote stap zette richting de vijftiende titel in de clubgeschiedenis. Omdat hij zondag nog moet spelen tegen AA Gent, krijgt Vormer extra rust en moet hij zich volgende week pas later aanmelden

Van de voorselectie van dertig spelers zijn Steven Bergwijn en Luuk de Jong geblesseerd afgehaakt. Justin Kluivert en Guus Til zijn afgevallen, zij sluiten aan bij de selectie van Jong Oranje. Marco Bizot behoort niet tot de drie gekozen keepers en valt ook af.

De Nederlandse selectie komt zaterdag 26 mei bijeen in de voorbereiding op de oefenduels met Slowakije en Italië. Aanvoerder Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum sluiten later aan. Zij spelen die dag nog met Liverpool de finale van de Champions League tegen Real Madrid. Nederland is niet geplaatst voor het WK in Rusland. Oranje sneuvelde in de kwalificatiefase achter groepswinnaar Frankrijk en Zweden, dat via de barrages zijn WK-ticket bemachtigde.

Het is de eerste keer dat @Ruudjevormer8 bij de selectie zit. Welkom, Ruud! 🔶 pic.twitter.com/j1a0t8xxtc OnsOranje(@ OnsOranje) link

🦁 | Bondscoach Ronald Koeman heeft 2️⃣5️⃣ spelers opgeroepen voor de oefeninterlands tegen Slowakije en Italië: https://t.co/aVFd1qYQpv#SLONED #ITANED pic.twitter.com/j1GATq4oPO OnsOranje(@ OnsOranje) link