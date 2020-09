Nederland wint zuinig van Polen, Italië morst met punten tegen Bosnië-Herzegovina Redactie

04 september 2020

23u13

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Nederland heeft de openingswedstrijd in groep 1 van de A-divisie in de Nations League met 1-0 gewonnen van Polen, dankzij een doelpunt van Steven Bergwijn. Italië kon in dezelfde groep verrassend thuis niet winnen van het stugge Bosnië-Herzegovina: 1-1.

Nederland was met sterren als Frenkie de Jong (Barcelona), kapitein Virgil van Dijk (Liverpool en Memphis Depay (Olympique Lyon) in een leeg Johan Cruijff-stadion de betere ploeg in de eerste helft, maar speelde toch net iets te traag om de Polen pijn te doen. Die hielden zonder sterspeler Robert Lewandowski vooral de rangen gesloten en kwamen niet tot uitgespeelde kansen. Bij Oranje kreeg Ajacied Quincy Promes in de 20e minuut een mooie doelkans, de bal rolde voorlangs het doel van Szczesny (Juventus). Net voor rust speelde Depay met een opwippertje Frenkie de Jong mooi vrij op doel. Zijn schot strandde op de paal.

Iets meer ruimte in de tweede helft en de Polen speelden ook zowaar iets offensiever. Nederland bleef wel de meest dreigende ploeg, vooral op stilstaande fases via Depay, aangezien er ook meer fouten nodig waren om de dribbelvaardige Nederlandse buitenspelers af te stoppen.

Steven Bergwijn van Tottenham Hotspur brak in de tweede helft de wedstrijd helemaal open na een uitstekende pass van Frenkie de Jong op Hateboer (Atalanta Bergamo). In de 73e minuut mocht de doelpuntenmaker gaan rusten voor Donny van de Beek, die talentenfabriek Ajax inruilde voor Manchester United.

In de andere wedstrijd van groep 1 speelde Bosnië-Herzegovina verrassend gelijk tegen Italië in Firenze (1-1). Edin Dzeko opende de score voor de bezoekers in de 64e minuut. Stefanio Sensi (Inter Milaan) maakte drie minuten later gelijk. Op 7 september ontmoeten Nederland en Italië elkaar op de tweede speeldag.