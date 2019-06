Nederland treurt: Ronaldo en Portugal winnen de eerste Nations League na intense finale TLB

09 juni 2019

22u52 36 Portugal POR POR 1 einde 0 NED NED Nederland Nations League Portugal mag zich de allereerste winnaar van de Nations League noemen. In de finale in Porto waren Cristiano Ronaldo en zijn landgenoten te sterk voor Nederland. Het werd 1-0 na een treffer van Gonçalo Guedes.

De winnende treffer van Guedes:

Dat Uruguay in 1930 het allereerste WK voetbal won, zullen de meeste voetballiefhebbers wel nog weten. Of dat over pakweg 100 jaar ook het geval zal zijn met de Nations League, valt af te wachten. Zeker ook omdat de eerste helft in het Drakenstadion in Porto niet meteen de beste 45 minuten waren die de voetbalfans dit seizoen te zien kregen.

Portugal en Nederland bouwden een uitgebreide studieronde in. Op kansen was het lang wachten en eigenlijk kwamen die er enkel via Portugal. Bruno Fernandes, die Sporting op termijn flink wat (Engels?) geld zal opleveren, was de gevaarlijkste man met verschillende afstandsschoten. Maar áls hij er eens eentje tussen de palen kreeg, lag Cillessen in de weg. Ook Ronaldo probeerde het eens van ver, maar eveneens zonder succes.

Aan de overzijde waren de Nederlandse aanvallers - Memphis, Babel en Bergwijn - onmondig. Rui Patricio bedreigen lukte geen enkele keer en bij rust greep Ronald Koeman dan ook in. De Nederlandse bondscoach bracht Quincy Promes, de vinnige winger die de halve finale tegen Engeland in een beslissende plooi legde.

Guedes breekt de ban

Oranje kwam ook wel beter uit de kleedkamer. De Nederlanders konden dreigen via Wijnaldum en Memphis, maar Patricio echt in moeilijkheden brengen was nog een ander paar mouwen. Portugal bleef het vooral van ver proberen, maar de 1-0 kwam er toch na een knappe aanval. Bernardo werd na een listige deviatie in het straatje gestuurd en de stilist van Man City bediende op zijn beurt Gonçalo Guedes. De dure vogel van Valencia, de Spaanse topclub nam hem voor 40 miljoen over van PSG, ging voor eigen succes en dat kon niemand hem verwijten. Met wat hulp van Cillessen zorgde het jeugdproduct van Benfica immers voor de 1-0.

Nederland tapte na die treffer uit een ander vaatje. Memphis was opnieuw gevaarlijk en ook De Roon kon dreigen, maar echt uitgespeelde kansen waren dat telkens niet. Bij gebrek aan echte kwaliteit voorin, probeerde Koeman het met lange halen richting stormrammen Luuk de Jong en Van Dijk. Fonte en Dias moesten hun mannetje staan en dat deden ze ook. Op een schietkans voor De Roon na bleef het grote gevaar uit. Portugal kwam niet meer in de problemen en zo is Cristiano Ronaldo alweer een trofee rijker.