Nederland kan niet winnen in Bosnië, Haaland maakt hattrick tegen Roemenië

11 oktober 2020

20u28

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Nederland is op de derde speeldag van de Nations League niet verder geraakt dan een 0-0-gelijkspel in Bosnië en Herzegovina. Het was de tweede wedstrijd van bondscoach Frank de Boer aan het hoofd van het Nederlands elftal. Woensdag werd in eigen huis al met 0-1 verloren van Mexico.

Nederland creëerde in Zenica zeer weinig. In de laatste 20 minuten nam de druk op het thuisdoel toch nog toe. Luuk de Jong was dicht bij een doelpunt en ook Frenkie de Jong was twee keer kansrijk. Het bleef echter 0-0. Bij Bosnië stond Gjoko Cimirot (Standard) 90 minuten tussen de lijnen.

De Nederlanders tellen in groep 1 van de A-divisie na drie wedstrijden voorlopig slechts vier punten. Italië trekt in dezelfde groep later op de avond nog naar Polen. De Italianen haalden 4/6 uit hun eerste twee duels.

Eerste zege Kroatië, hattrick Haaland

Kroatië won in groep 3 voor het eerst. De Kroaten versloegen in Zagreb Zweden met 2-1. Kramaric zorgde zes minuten voor tijd voor de beslissende 2-1, op assist van Ivan Perisic (ex-Club Brugge). Beide ploegen hadden voor het duel nog geen punten. De topper Frankrijk-Portugal volgt later op de avond nog in de poule. In de B-divisie haalde Noorwegen met 4-0 uit tegen Roemenië. Erling Haaland scoorde een hattrick, Alexander Sörloth (ex-Gent) trof ook een keer raak.

