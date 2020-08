Napoli wint twee keer met dubbele cijfers, scorende Mertens opgewacht door horde fans na restaurantbezoek NVE

29 augustus 2020

15u11

Bron: Il Mattino 2 Buitenlands Voetbal Dries Mertens (33) is en blijft een god bij Napoli. Na twee gewonnen oefenwedstrijden - waarin Mertens twee keer scoorde - kregen de spelers van coach Gattuso een vrije avond. Onze landgenoot trok met enkele ploeggenoten op restaurant, waar hij werd opgewacht door een horde supporters.

Een rustig avondje uit eten zit er voor Dries Mertens niet meer in. Onze landgenoot is een god in Napels, en blijkbaar ook daarbuiten. Toen de spelers van Napoli gisterenavond vrij kregen van Gattuso trokken enkelen onder hen naar het bekende lokale ‘Da Paolino’. Naast Mertens waren ook Fabian, Maksimovic, Ospina en Llorente van de partij. Bij vertrek werden de spelers opgewacht door een horde ongeduldige fans, die allemaal een foto van de sterren wilden scoren. Tussen de supporters door baanden de spelers zich een weg naar de wagen.

Driehoekstoernooi

In Italië is de voorbereiding voor het nieuwe seizoen van start gegaan. Napoli trok voor de gelegenheid naar Castel di Sangro, een dorpje in het midden van de laars. Daar stonden gisteren twee oefenpotten op de planning: tegen lokale amateurteams Castel di Sangro en L’Aquila speelde het een driehoekstoernooi.

Tegen Castel di Sangro werd vlot met 10-0 gewonnen. Die tussenstand stond al na 45 minuten (!) op het bord, aangezien elke wedstrijd maar één helft duurde. Niet veel later ging ook L’Aquila met vooroorlogse cijfers voor de bijl: 11-0. Nieuwkomer Victor Osimhen (ex-Charleroi), die voor ruim 70 miljoen euro overkwam van Lille, lukte na 8 minuten al een hattrick. Ook Dries Mertens stond twee keer aan het kanon, onder meer met een knappe lob.