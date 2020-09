Napoli wil Jason Denayer, maar die moet minstens 30 miljoen euro kosten Pieter-Jan Calcoen en Niels Poissonnier

07 september 2020

04u45 0 Buitenlands voetbal Na zijn eerste doelpunt als Rode Duivel ook een transfer? Napoli heeft Jason Denayer (25) hoog op de verlanglijst staan. Lyon wil minstens 30 miljoen euro.

Zouden de sjeiks van Manchester City niet al eens gevloekt hebben? De Engelse topclub liet Jason Denayer twee jaar geleden naar Lyon vertrekken voor slechts tien miljoen euro - het geloof in de Belg was klein. Maar zie nu...

In Denemarken heeft Denayer al het goeie van de voorbije maanden bevestigd. De centrale verdediger speelde zoals hij dat in de Champions League tegen de allerbesten deed: autoritair en sterk in de duels, goed coachend en zuiver in de opbouw. Scorend ook: de 0-1 met de linkervoet was knap.

Het leverde lof op. Bij analisten, journalisten, bij ploegmaats in de kleedkamer en bij de bondscoach. “Jason speelde alsof hij al honderd interlands achter zijn naam heeft staan”, sprak Roberto Martínez. “Hij was erg goed.” En zeggen dat het land Denayer op het EK in Frankrijk nog uitspuwde na een matige kwartfinale tegen Wales... Die scepsis lijkt nu helemaal verdwenen.

Dat Denayer stilaan aanleunt bij de Europese top hebben ook de topclubs gezien. Arsenal heeft hem op een lijst staan, maar vooral Napoli vindt Denayer een interessant profiel. De club van Dries Mertens informeerde al via verschillende tussenpersonen naar de transfervoorwaarden van Denayer. Die zijn niet min: Lyon zou onder de dertig miljoen euro zelfs niet willen praten.

Bij Napoli zou Denayer de vervanger van Kalidou Koulibaly kunnen worden. De voormalige speler van Racing Genk kan naar - o ironie - Manchester City. Mocht die deal rond geraken, dan verwachten internationale makelaars dat Napoli een versnelling hoger zal schakelen voor Denayer. Voorlopig deden de Italianen nog geen bod, ze staan wel in contact met de clan-Denayer.

Denayer heeft een contract tot 2022 bij Lyon. Mocht hij deze zomer niet vertrekken en een goed EK spelen, dan zit hij in een luxesituatie, want dan zullen de traditionele grootmachten, genre Real Madrid, Liverpool of Juventus, aan de deur staan. Het is wel de vraag of Denayer daarop wil wachten. Zo is het moeilijk om iets te plannen in het voetbal - een blessure is nooit uitgesloten - en speelt Lyon komend seizoen geen Europees voetbal. Geen leuk vooruitzicht.

Dan zijn de perspectieven bij de Rode Duivels beter. Kan Denayer de lijn van in Denemarken doortrekken, dan twijfelt niemand eraan dat hij zijn basisplek kan behouden. Tegen IJsland morgen zal hij in principe weer starten.

Lees ook.

De bestseller Denayer: ‘opvolger van Kompany’ wist mislukking tegen Wales uit met eerste goal in 14de interland (+)

Ook zonder Eden en Kevin winnen Duivels: sterke Denayer en Mertens zorgen voor 0-2-zege in Denemarken