Napoli-coach Gattuso zag historische treffer Mertens als keerpunt: "Goal bevrijdde ons"

Redactie

14 juni 2020

10u14

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Napoli, met Napoli, met Dries Mertens als doelpuntenmaker , plaatste zich gisteravond ten koste van het Inter Milaan van Romelu Lukaku voor de finale van de Coppa Italia. Gennaro Gattuso, de trainer van Napoli, gaf na het 1-1-gelijkspel toe dat hij heel erg moest wennen aan voetballen met coronamaatregelen. “Vandaag was het niet eenvoudig, na 95 dagen”, zei hij.

🔝 | Dankzij dit doelpunt werd Dries Mertens topschutter aller tijden van Napoli! 💙🇧🇪 pic.twitter.com/dvLPAW8VqS Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Het werd zaterdag 1-1 in het San Paolo-stadion, nadat Napoli de heenmatch van de halve finale medio februari - nog voor de coronacrisis in Italië - met 0-1 had gewonnen. Dries Mertens hing de bordjes vijf minuten voor rust in evenwicht, goed voor zijn 122ste doelpunt in Napolitaanse loondienst. De Rode Duivel is daarmee alleen topschutter aller tijden bij zijn club.

“Alles is veranderd, zelfs naar het stadion komen is anders”, reageerde Gattuso. “Alles was vreemd, maar zowel de staf als de spelers hebben het goed gedaan en de klus geklaard. We zijn erin geslaagd om te beginnen waar we 95 dagen geleden waren gebleven. De goal van Dries bevrijdde ons en nadien kwamen we beter uit de verf.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In de finale van komende woensdag in het Olympisch Stadion van Rome staat Napoli tegenover Juventus, dat zich vrijdag voorbij AC Milan naar een finaleticket knokte. De Oude Dame had genoeg aan een 0-0 gelijkspel, nadat de heenmatch in het Milanese Giuseppe Meazza-stadion op 1-1 was geëindigd. Het duel van vrijdagavond was de eerste partij op het hoogste niveau in Italië sinds de competitiewedstrijd tussen Sassuolo en Brescia van ruim drie maanden geleden

Lees ook:

Historische avond voor ‘Ciro’: Dries Mertens schiet Napoli met recordgoal naar finale Coppa Italia

De legende in met zijn straffe statistieken: zo maakte Mertens zijn 122 doelpunten voor Napoli

Hoe Dries Mertens een Napolitaan voor het leven wordt: “Hij hoort in het pantheon bij Pesaolo, Vinicio en Maradona” (+)