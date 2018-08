Nainggolan maakt de tongen weer los in Italië: 'Il Ninja' laat zich in disco vangen door provocaties van andere feestvierder TLB/VDVJ

Bron: Corriere Dello Sport

Op zijn eerste Serie A-match in het shirt van Inter is het door een vervelende spierblessure nog wachten, maar ook zonder te spelen haalt Radja Nainggolan de Italiaanse nieuwssites. De geblesseerde Belgische middenvelder dook recent op in een nachtclub in Bergamo, waar hij gretig op de foto ging met andere feestvierders.

Maar Nainggolan liet zich in de dancing ook provoceren door een man die hem filmde. "Morgen moet je voetballen. Ga naar huis en kruip in je bed", aldus de feestvierder. Nainggolan keek op, tuurde in de richting van de man en vond er dan niets beters op dan zijn middelvinger op te steken richting de kerel. Het duurde alvast niet lang vooraleer de Italiaanse nieuwswebsites de reactie van 'Il Ninja' op de provocaties oppikten...

#Nainggolan in disco 🕺 risponde così 🖕🏼 a chi gli dice “torna a casa” | https://t.co/yzh95IgDQZ pic.twitter.com/S3XDTT7m79 tackle duro magazine(@ tackleduro) link