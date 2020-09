Nacer Chadli trekt naar Turkije en kiest voor kampioen Başakşehir ODBS

10 september 2020

12u08 0 Voetbal Nacer Chadli (31) zet zijn carrière verder in Turkije. De Rode Duivel verlaat AS Monaco voor Istanbul Başakşehir. Hij tekent er een contract van twee jaar. Başakşehir staat bekend als Nacer Chadli (31) zet zijn carrière verder in Turkije. De Rode Duivel verlaat AS Monaco voor Istanbul Başakşehir. Hij tekent er een contract van twee jaar. Başakşehir staat bekend als het ‘kunstmatige’ ploegje van president Recep Erdogan

Vorig jaar kwam Chadli op huurbasis nog uit voor RSC Anderlecht, maar tot een definitieve transfer kwam het niet. Het financiële plaatje woog veel te zwaar voor paars-wit. Başakşehir speelde vorig seizoen kampioen in de Süper Lig en plaatste zich zo rechtstreeks voor de poulefase van de Champions League. Chadli, die in Istanboel met het rugnummer 11 zal spelen, hoopt zich bij ‘de Uilen’ ongetwijfeld opnieuw in de kijker van Roberto Martínez te spelen met het oog op het EK van volgende zomer.

Na het WK van 2018 in Rusland - waar Chadli in de achtste finales tegen Japan in de laatste minuut de 3-2 binnentikte - vond de winger met AS Monaco een nieuwe werkgever. Chadli kwam toen over vanuit Engeland, waar hij een seizoen voordien met West Bromwich Albion uit de Premier League getuimeld was. Zijn hoogdagen kende hij in de periode daarvoor, bij topclub Tottenham Hotspur. Op White Hart Lane was hij destijds een van de vier Belgen op de loonlijst, naast Moussa Dembélé, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld.

Bij de Monegasken ondertekende hij een lucratieve overeenkomst voor drie seizoenen, maar veel schitteren zou hij er niet. Het Franse avontuur werd een sportieve ramp. In totaal droeg Chadli slechts 22 keer het Monaco-shirt. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan RSC Anderlecht. Een uitleenbeurt die door blessures grotendeels in het water viel, al liet Chadli met 8 goals in 17 optredens nog wel aardige cijfers optekenen.

Başakşehir is al jaren een buitenbeentje in het Turkse voetbal. In juli veroverden ze onder de leiding van voormalig Turks international Okan Buruk de eerste landstitel in hun geschiedenis. De club staat erom bekend spelers die al een bepaalde leeftijd bereikt hebben met lucratieve contracten naar Istanboel te lokken. Zo wordt Chadli er komend seizoen ploegmaat van onder onder meer Edin Visca (30), Demba Ba (35), Mehmet Topal (34), Martin Skrtel (35) en Volkan Babacan (32). Gaël Clichy en Eljero Elia verlieten de club in het tussenseizoen.

