Na wangedrag van fans River Plate (die zelfs vuurwerkgordel rond middel jong meisje hangen) wordt terugmatch Copa Libertadores ook vandaag uitgesteld



25 november 2018

18u45 0 Buitenlands Voetbal De terugwedstrijd in de finale van de Copa Libertadores tussen de Argentijnse grootmachten River Plate en Boca Juniors is opnieuw uitgesteld. Boca drong er bij de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol op aan maatregelen te nemen “omdat de wedstrijd niet in de op voorhand afgesproken gelijkwaardige omstandigheden gespeeld kan worden”, zo klonk het. Er zal nu worden uitgekeken naar een andere datum. Ondertussen raken er ook meer details bekend rond de gewelddadigheden.

Zo is er in een zowel hallucinant als triest filmpje te zien hoe een volwassen fan van River een gordel met vuurwerk rond de middel van een klein meisje aanbrengt. Uit politie-onderzoek blijkt ook al dat de projectielen vooral zijn gegooid bij een bar waar vrijdag nog tickets en voor 10 miljoen pesos (zo’n 250.000 euro) aan cash, afkomstig uit ticketverkoop op de zwarte markt, in beslag is genomen. Er vonden ook huiszoekingen plaats bij fans die gelinkt zijn aan het desbetreffende café. Hebben zij op deze wijze revanche willen nemen? Zo is er te zien hoe er ter hoogte van de bar met een grote fles richting de bus gegooid werd. “Zonder twijfel liet de veiligheid bij de intrede van de Boca-bus heel wat te wensen over, aldus River-secretaris Marcelo D’Alessandro.

Alsof we in een hinderlaag waren gelokt en er een leger op ons stond te wachten. Ik dacht dat we naar een voetbalwedstrijd gingen, niet naar een oorlog. ‘El Gringo’, buschauffeur van Boca Juniors

“Een steen ging los door het glas en raakte me in de ribben, zodat ik de controle over het stuur verloor”, luidde het relaas van de buschauffeur van Boca Juniors, bijgenaamd ‘Gringo’. Hij werd blijkbaar nog voor de massale aanval te grazen genomen. “Gelukkig nam onze vice-voorzitter Horacio Paolini meteen het stuur over, of het had een echte tragedie geweest. Van de tijdsspanne nadat ik geraakt werd door die steen, herinner ik me nog weinig. En nadat ik het stuur weer in handen had, moest het ergste nog komen. Ik stelde iedereen aanvankelijk gerust, maar toen ik die bocht nam volgde er een massale aanval. Alsof we in een hinderlaag waren gelokt en er een leger op ons stond te wachten. Ik dacht dat we naar een voetbalwedstrijd gingen, niet naar een oorlog”, aldus de man aan Radio Continental.

Boca Juniors vroeg vervolgens op zondag om de terugwedstrijd van de finale op te schorten, waar de Conmebol gehoor aan gaf. Dat betekent dat er ook zondag dus niet gevoetbald zal worden in de Argentijnse hoofdstad.

Crazy. River Plate fans attack Boca Juniors bus. Pepper spray. Rocks. Broken windows.

Zaterdagnamiddag werd de spelersbus van Boca zwaar onder vuur genomen door aanhangers van River Plate, op weg van het spelershotel naar El Monumental. De bus werd bekogeld met stenen en andere zware projectielen, waardoor bijna alle ruiten sneuvelden. Vervolgens zouden de spelers volgens meerdere Zuid-Amerikaanse media blootgesteld zijn aan door de politie gebruikt traangas, wat voor braakneigingen en andere irritaties zorgde bij de Boca-spelers. Meerdere spelers werden overgebracht naar het ziekenhuis, zo had aanvoerder Pablo Perez glassplinters in zijn oog. De spelers van Boca verklaarden dat ze niet meer in staat waren om te spelen en uiteindelijk besliste de Conmebol toch om de wedstrijd 24 uur uit te stellen.

De twee rivalen staan voor het eerst tegenover mekaar in de finale van de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. De eerste Superclasico eindigde twee weken geleden in La Bombonera op een 2-2 gelijkspel. Sindsdien heeft de voetbalgekte in de Argentijnse hoofdstad zijn kookpunt bereikt. Vrijdag daagden er voor de laatste training van Boca liefst 50.000 toeschouwers op. De poorten van La Bombonera moesten zelfs gesloten worden omdat het stadion te klein was om alle toeschouwers op te vangen. Wegens de gewelddadige rivaliteit tussen beide clubs zijn in beide duels bezoekende fans niet welkom in het stadion.