Na verlies van 20 miljoen euro op 2 jaar trekt Zlatan stekker uit zijn kledinglijn

22 augustus 2018

12u07 0 Buitenlands Voetbal Niet alles wat Zlatan Ibrahimovic aanraakt, verandert in goud. Zo is zijn in 2016 gelanceerde sportlijn 'A-Z' failliet verklaard nadat er volgens het Zweedse Dagens Industri een verlies van 20 miljoen euro werd genoteerd.

"Amateur to Zlatan": het merk moest exclusieve sportkledij- en uitrusting tot bij het grote publiek brengen. Maar veel spullen van 'A-Z', de prijzen waren vergelijkbaar met Adidas of Nike, gingen er nooit over de toonbank. "Ondanks een solide groei in 2017, zijn de investeringen op Europees niveau te duur geworden", zo verklaart de Noorse kledinggigant 'Varner', hoofdaandeelhouder van A-Z, de reden van het failliet. Zelf heeft Ibrahimovic, die sinds begin dit jaar voor Los Angeles Galaxy in de Major Soccer League (MLS) speelt, nog niet gereageerd op het échec.