Na het 'revolverincident': buitenlandse refs leiden voortaan Griekse clash, straks ook Belg? Peter Luysterborg

01 oktober 2018

11u51 0

De beelden staan wellicht nog op uw netvlies: Ivan Savvidis, voorzitter van het Griekse PAOK Saloniki, die met een revolver in de achterzak het veld opstormt tijdens de topper tegen AEK Athene. Half maart was het, en Griekenland stond in rep en roer. De competitie werd wekenlang stilgelegd. Savvidis werd drie jaar geschorst en PAOK zag door puntenaftrek zijn titeldroom in rook opgaan.

Aanleiding voor het 'revolverincident' - ook tientallen fans kwamen destijds het veld op - was een afgekeurd doelpunt van PAOK in de slotseconden van de wedstrijd. Een twijfelachtige beslissing van de Griekse ref Georgios Kominis, met ingrijpende gevolgen. Want bij de Griekse voetbalbond waren ze het beu. In een competitie die al decennialang gebukt gaat onder verdachtmakingen van matchfixing en corrupte refs, zouden voortaan buitenlandse scheidsrechters de topwedstrijden in goede banen moeten leiden. Ook al omdat UEFA en FIFA ermee dreigden Griekenland eruit te gooien.

Finse ref

Mattias Gestranius mocht vorige week zondag de spits afbijten. Een cadeau kreeg de onbekende Finse ref allerminst. Gestranius en zijn gevolg werden overgevlogen naar het Toumba-stadion van PAOK, waar de plaatselijke club opnieuw de degens kruiste met... AEK Athene. In een kolkende sfeer bleef de man in het zwart aardig overeind. Toen een assistent-coach van PAOK luidkeels protesteerde om een beslissing, stuurde Gestranius hem prompt naar de tribune.

Het experiment met buitenlandse refs werd na afloop op luid applaus onthaald in Griekse media. "Gestranius smoorde alle twijfels in de kiem", klonk het. "Als de scheidsrechter een Griek was geweest, zou hij het hebben mogen horen. Dan zou er geklaagd geweest zijn over ruw spel, over tijdrekken... Nu gedroegen de spelers en de trainers zich omdat ze wisten dat ze er niet mee zouden wegkomen."

Gisteren was het met de clash tussen Olympiakos en datzelfde PAOK opnieuw alarmfase rood in de Griekse competitie. Dit keer viel de eer te beurt aan een Zwitser. Fedayi San verving in laatste instantie zijn landgenoot Sandro Scharer, die vrijdag geblesseerd moest afzeggen. Het Karaiskakis-stadion van Olympiakos was als vanouds een heksenketel, maar incidenten vielen er niet te noteren. Opmerkelijk, want Olympiakos leed met 0-1 een zeldzame thuisnederlaag. Wéér kreeg de ref na afloop het wierookvat over zich uitgestrooid voor zijn vlekkeloze leiding.

Straks ook Belg?

Of er eerlang ook Belgische scheidsrechters naar Griekse toppers zullen worden uitgestuurd, ligt in de handen van Vitor Melo Pereira. De gewezen Portugese topref is bij de FIFA verantwoordelijk voor de aanduidingen van de refs. Maar dat ze in Griekenland buitenlandse refs met open armen verwelkomen, staat buiten kijf.