Na de Robben-wissel zal Advocaat nu ook herinnerd worden om zijn 8-0-uitspraak: "Zou Dick er nog aan denken dat hij bondscoach van België had kunnen blijven?" Hans Op de Beeck

09u00 69 rv Buitenlands Voetbal 't Was niet het avondje van Dick Advocaat, zaterdag. Zijn eerdere repliek aan het adres van NOS-pestkopje Bert Maalderink als zou Zweden nooit met 8-0 winnen van Luxemburg ("wat is dat voor een stomme vraag?"), kreeg de gewezen Belgische bondscoach als een boomerang in het gezicht terug. En na de match stelde hij dat Nederland genoeg had aan een 6-0 tegen Zweden om alsnog tweede te worden, terwijl het 7-0 moet worden. Advocaat: "Nou, dan doen we er nog één bij".

Bekijk die twee blunders van Advocaat hieronder. Dat kwam de Oranje-coach natuurlijk op een stortvloed van kritiek en hoongelach op de sociale media te staan - zie de tweets daaronder. Het doet fel denken aan het EK 2004 in Portugal, toen Advocaat in de poulematch tegen Tsjechië Arjen Robben naar de kant haalde. Oranje ging vervolgens de boot in met 2-3, waarna zijn toenmalige assistent Willem Van Haneghem op een persconferentie volgende woorden over die wissel zei: "Dan sla ik hem neer", op de vraag wat hij zou doen als Advocaat Robben nog eens zou wisselen. Alleen: Oranje zou in Portugal vervolgens nog de halve finale halen, tegenwoordig raken ze niet eens meer op een WK of EK. Laat staan in de barrages. En dat doet pijn.

Zweden won met 8-0 van Luxemburg. Oeps, Dick Advocaat... #zwelux

Een kleine rekenfout van Dick Advocaat, die denkt dat 6-0 winst tegen Zweden voldoende is: ¿Dan maken we er nog één bij¿ #wruned

And the Oscar for best comedy goes to... The Netherlands! #WRUNED #WorldCupQualifier #Oranje #nederlandselftal

ITV: "from total football to a total mess." #WRUNED

The Times They Are a-Changin' #WRUNED

Is #stommevraag al trending? #WRUNED

Is #advocaatout al trending? #WRUNED

Ruud Gullit: "We are watching Sweden-Luxembourg at this moment. It's a fantastic game!" #zwelux #wruned

The Simpsons predicted the future #swelux #wruned

Dick Advocaat right now #Oranje

Volgens Advocaat is het nog niet voorbij. Om met Borsato te spreken 'Het is wel over, maar nog niet voorbij'. #voetbal #knvb #belNed

Heeft Advocaat al voorspeld dat het tegen #zweden géén 7-0 wordt?

#Zweden#witned

BREAK: Advocaat belde zojuist zijn vrouw: "Schat, ik heb het geregeld. We kunnen volgende jaar gewoon in juli op vakantie. Goed hé?"

advocaat met slagroom of fipronil? #BLRNED

Zou Dick Advocaat er soms nog aan denken dat hij coach van het Belgisch elftal had kunnen blijven...

Goed nieuws voor @OnsOranje, ondanks de gelijke stand in Wit-Rusland! #wruned #witned

Dick Advocaat: ''It's not over. 6-0 win against Sweden is realistic.''



Journalist: ''But you have to score 7 goals.''#BLRNED pic.twitter.com/k6la8e0qGy Football 24/7(@ foetball247) link