Na de intrede in Lommel: deze wereldwijde clubs zaten al in de portefeuille van de City Football Group

Buitenlands voetbal

Het plan zoals CEO Ferran Soriano het in zijn hoofd had, wordt stap per stap uitgevoerd. De City Football Group (CFG) wil naar het voorbeeld van Walt Disney de wereld veroveren . Met zijn grote globale voetbalmerk Manchester City als uithangbord voor zijn sprookjesvoetbal. FC Barcelona in het groot. Daarnaast — in de ideale wereld — kleine lokale merken die de identiteit verder uitdragen, talent ontwikkelen en ook een goedkope bevoorradingslijn vormen naar de moederclub. CFG zit in Engeland, de VS, Australië, China, Spanje, Uruguay, India en nu ook in Lommel, België