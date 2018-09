Na de farce op het WK en zoveelste mislukking in Wit-Rusland: Maradona weer ergens anders aan de slag Redactie

07 september 2018

06u56 0 Buitenlands Voetbal Diego Maradona zet zijn loopbaan voort in Mexico. De Argentijnse voetballegende gaat als technisch directeur aan de slag bij Dorados de Sinaloa, de nummer 13 van het tweede niveau in Mexico. Een opmerkelijke overstap, omdat Maradona eerder dit jaar nog een driejarig contract tekende bij Dinamo Brest in Wit-Rusland.

Pluisje kent tot op heden een niet al te succesvolle sportieve carrière buiten het veld. Na tussen 2008 en 2010 bondscoach te zijn geweest van de nationale ploeg van zijn thuisland, ging hij in het Midden-Oosten aan de slag. Eerder dit jaar werd hij gepresenteerd als nieuwe voorzitter van Dinamo Brest, de huidige nummer 7 van Wit-Rusland, maar daar is hij nu dus alweer vertrokken.

Eerder dit jaar baarde Maradona opzien met zijn gedrag tijdens het WK in Rusland. De nog altijd maar 57-jarige legende bouwde na de Argentijnse zege tegen Nigeria zijn eigen feestje op de tribunes, terwijl hij duidelijk in hogere sferen verkeerde. ‘Pluisje’ danste met een andere supporter, maakte obscene gebaren, viel in slaap en moest na de match zelfs uit het stadion worden gedragen. "Er was helemaal niets aan de hand", verklaarde Maradona zelf achteraf.