Na arrestatie van klokkenluider: Europa aan de slag met miljoenen documenten van Football Leaks LPB

19 februari 2019

17u59

Bron: anp 0

De tientallen miljoenen documenten die in handen zijn van klokkenluidersplatform Football Leaks, gaan dienen als basis voor een grootschalig Europees onderzoek. De landen die zijn verenigd in Eurojust, de rechtsorganisatie waarin de 28 lidstaten van de Europese Unie samenwerken in de juridische strijd tegen terrorisme en grensoverschrijdende zware criminaliteit, hebben afgesproken samen financiële wantoestanden in de voetbalwereld aan te pakken. “We willen op justitieel en politioneel gebied gebruik maken van de mogelijkheden die Football Leaks ons biedt”, zegt Eric Bisschop, die namens de Belgische justitie meedoet aan het onderzoek.

De afgelopen jaren zijn via Football Leaks al heel wat vertrouwelijke documenten uit de voetbalwereld naar buiten gekomen. Football Leaks onthulde allerlei details over transfers, belastingontduiking van topvoetballers en etnische 'selectie' in de jeugd van PSG. De man achter het klokkenluidersplatform, de Portugees Rui Pinto, werd vorige maand opgepakt in Boedapest. Portugal heeft om zijn uitlevering gevraagd. Via zijn advocaat heeft Pinto miljoenen documenten waarover hij beschikt gedeeld met de Franse justitie, die het onderzoek leidt. De Fransen zeggen over 12 miljoen digitale mappen te beschikken, die vol zitten met onder meer e-mails, contracten en ander digitaal materiaal uit de voetbalwereld. Juristen en IT-experts zijn al die bestanden aan het doorzoeken, op zoek naar belastende informatie. Documenten die weer voor andere landen interessant zijn, worden via Eurojust gedeeld. “Het is een heel complexe aangelegenheid”, aldus Bisschop. “Het doorzoeken en analyseren van alle data, zo'n 6 terabyte, kan lang duren.”