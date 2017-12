MULTILIVE: Real Madrid haalt zwaar uit (5-0), ook PSG op voorsprong

17u16

Dortmund-Werder Bremen

Opvallende actie van Aubameyang

Borussia Dortmund zit nog steeds in het sukkelstraatje. Nadat het eerder deze week uit de Champions League werd geknikkerd, staat het nu in de Bundesliga 1-2 achter tegen Werder Bremen. Opvallende fase uit die wedstrijd is hieronder te bekijken. Aubameyang kreeg de bal ongelukkig tegen de rug waardoor de 2-2 van Kagawa niet in doel verdween.