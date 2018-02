MULTILIVE: PSG wint gemakkelijk van Marseille - Atletico slikt in extremis nog 2 tegendoelpunten - Zwak Roma kan niets opbrengen tegen AC Milan Redactie

25 februari 2018

Het zit er op voor vandaag. Manchester United on de topper tegen Chelsea met 2-1. Manchester City won gemakkelijk van Arsenal met 3-0 en mocht de League Cup in ontvangst nemen. Nainggolan kon met zijn AS Roma niet winnen van een sterk AC Milan. De wedstrijd eindigde op 0-2 in het Stadio Olimpico. Atlético Madrid deed een goede zaak in Sevilla. Ze wonnen er 2-5 met een hattrick van Griezmann. Zij lopen nu 7 punten uit op Real Madrid. PSG wint gemakkelijk van Olympique Marseille met 3-0. Domper op de sfeer is de blessure van Neymar die zijn enkel verzwikte.