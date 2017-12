MULTILIVE: Dan toch prijs in La Liga: Cristiano Ronaldo met de 2-0 tegen Sevilla!

16u12

Sevilla ligt Ronaldo

Doet Cristiano Ronaldo na zijn vijfde Gouden Bal ook in La Liga de netten trillen? De statistieken zijn de Portugees alvast gunstig gezind want 'CR7' scoorde maar liefst 25 keer in alle competities tegen Sevilla. Dat gebeurde 23 keer in de Primera Division en daarmee staat hij op gelijke hoogte met Lionel Messi die ook 23 keer scoorde tegen Sevilla.