MULTILIVE: Cristiano Ronaldo breekt de ban met knappe vrije schop, Mertens en Napoli al klaar met Torino

16u39 1 AFP Buitenlands Voetbal In Engeland zijn er vandaag heel wat Rode Duivels die in actie treden, maar ook elders in Europa is dat het geval. In Italië trekt Dries Mertens met Napoli om 18u ten strijde tegen Torino en om 20u45 is het de beurt aan Radja Nainggolan en AS Roma. Zij kijken Cagliari (de ex-ploeg van onze landgenoot nota bene) in de ogen. In Spanje volgen we de verrichtingen van Yannick Carrasco en Atlético Madrid (zij spelen ook om 20u45 tegen Alaves) en als toemaatje krijg je hier ook alles mee wat je moet weten over de finale van het WK voor clubs tussen Real Madrid en Grêmio!

TORINO-NAPOLI (78'): Mertens over

Dries Mertens laat zich nog een keertje opmerken, maar hij glijdt weg waardoor zijn poging bij een prima kans over doel gaat.

REAL-GRÊMIO (64'): Modric op de paal!

Laat een ding duidelijk wezen: de 2-0 is véél dichterbij dan de 1-1. Nu probeert Modric het van ver, maar het schot van de kleine Kroaat spat uiteen op de paal. Pech voor Real!

TORINO-NAPOLI (63'): eerredder

Torino heeft de eer weten te redden tegen Napoli, het was Belotti die de 1-3 voor zijn rekening nam.

REAL-GRÊMIO (57'): 2-0 afgekeurd

Ei zo na mocht Grêmio al inrukken! Na een diepe bal legt Benzema slim terug tot bij Ronaldo en die jaagt de bal staalhard in de hoek. De grensrechter heeft echter buitenspel gezien van de Franse aanvaller, waardoor het feestje niet doorgaat. 't Was in elk geval héél nipt...

REAL-GRÊMIO (53'): Cristiano maakt er 1-0 van!

Daar is dan toch de voorsprong voor Real! Ronaldo wordt na een vlotte dribbel tegen de grond gewerkt en hij gaat natuurlijk zelf achter de bal staan. De Portugees trapt de bal over de muur, en net naast de paal binnen: 1-0 voor Real!

RUST

De eerste helft van Real-Grêmio behoort tot het verleden. Een pover eerste bedrijf was het, met weinig kansen langs beide zijden. Hopelijk brengt de koffie wat inspiratie voor de protagonisten. Ook Napoli gaat met een riante voorsprong rusten (0-3).

REAL-GRÊMIO (38'): Vrije trap Ronaldo over

Ook Cristiano Ronaldo gaat vol zijn kans op vrije schop, maar zijn poging kent hetzelfde lot als die van Edilson. Net over.

TORINO-NAPOLI (30'): Hamsik met de 0-3

Het gaat hard in Turijn, snoeihard zelfs want op het halfuur heeft Hamsik er ook al 0-3 van gemaakt. Nummer 115 al voor de aanvoerder in de kleuren van Napoli!

⏱ 3️⃣0️⃣

G⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️AL! 🎉

👏 A historic goal for Marek #Hamsik!

💙 Captain

⚽️ #TorinoNapoli 0-3

🇮🇹 #SerieATIM

💪 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ImGQmdgxaX Official SSC Napoli(@ en_sscnapoli) link

REAL-GRÊMIO (28'): doelpoging Grêmio

We hebben er een halfuur moeten op wachten, maar daar is dan toch de eerste doelpoging van Grêmio. Edilson zet zich achter een vrije trap en gaat ook van heel erg ver zijn kans, de bal zwiept net over de kooi van Keylor Navas. Verdienstelijke poging!

TORINO-NAPOLI (25'): Zielinski gooit boeken al dicht

Napoli lijkt nu al helemaal klaar met Torino, want Zielinski heeft de voorsprong verdubbeld.

REAL-GRÊMIO (17'): gezapig begin

Het enige wapenfeit tot dusver was de trap op de kuit van Ronaldo. De wedstrijd wordt vooral gespeeld op het middenveld, waardoor de twee sluitstukken werkloos toekijken.

TORINO-NAPOLI (13'): Mertens dicht bij 0-2

Dries Mertens gaat zijn kans vanuit een scherpe hoek, maar de bal zeilt net naast het vijandige doel. Bijna 0-2 voor de Napolitanen!

TORINO-NAPOLI (4'): Koulibaly scoort!

Lang hebben Mertens en Napoli niet moeten wachten op hun voorsprong! Het is Kalidou Koulibaly, ex-Racing Genk trouwens, die de 0-1 op het bord heeft gezet.

REAL-GRÊMIO (2'): Ronaldo aangepakt

De opdracht van Grêmio lijkt duidelijk: kort op de tegenstander zitten en die op elke mogelijke manier het voetballen proberen te beletten. Dat ondervindt ook Cristiano Ronaldo, die meteen een stevige trap krijgt van Geromel. De toon lijkt gezet.

17u16: REAL-GRÊMIO: Real op oorlogssterkte

📝🏃 #RMCWC

¡Once titular del #RealMadrid para la final del Mundial de Clubes frente al @Gremio!#HalaMadrid pic.twitter.com/10MTgq6qB9 Real Madrid C.F.(@ realmadrid) link

GRÊMIO ESCALADO PARA A FINAL DO #ClubWC!

🇪🇪🇦🇪💪🏽⚽️🏆 #NósVamoAcabáComOPlaneta pic.twitter.com/vuCwh4Xy3g Grêmio FBPA(@ Gremio) link

17u: TORINO-NAPOLI: Mertens naar goede gewoonte in de basis