MULTILIVE buitenland: Wat kan Thorgan Hazard op bezoek bij Freiburg? En spoelen Courtois en co nederlaag door tegen Huddersfield?

20u00 0 EPA Buitenlands Voetbal Heel wat Belgen in actie op deze dinsdagavond. Vooral in de Premier League: Burnley-Stoke City, Crystal Palace-Watford en Huddersfield-Chelsea. Daarnaast neemt Thorgan Hazard het met Borussia Mönchengladbach op tegen Freiburg. Mis via deze liveblog niets van de prestaties van onze landgenoten.

20u45 – Defour intussen bezig tegen Stoke City

Ook Steven Defour is aan zijn opdracht begonnen. Als Burnley vandaag de scalp neemt van Stoke City, dan wippen Defour en co zelfs naar een voorlopige vierde plek in de Premier League.

20u40 - Thorgan Hazard is eraan begonnen

De bal rolt in het Schwarzwald-Stadion. Kan Thorgan Hazard zijn team naar een driepunter gidsen op het veld van Freiburg? Nog eens herhalen: mits een overwinning wipt Borussia Mönchengladbach voorlopig over Schalke 04 naar de tweede plek – op gelijke hoogte met RB Leipzig - in de Bundesliga.

20u30 - Ook Defour in actie

Na Thorgan Hazard is Steven Defour de tweede Belg die vanavond in actie komt. De gewezen middenvelder van Anderlecht neemt het om 20u45 op tegen Stoke City. Bekijk hieronder de formaties van beide teams.

TEAM NEWS: Here's your Clarets' line-up for tonight's game against Stoke City

📝 Here is tonight's squad for tonight's @premierleague game with @BurnleyOfficial.



3⃣ changes as @GeoffCameron, @petercrouch and @RamadanSobhi all start at Turf Moor.#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/soVnKX0prB Stoke City FC(@ stokecity) link

20u20 – Benteke en Kabasele aan de aftap

Christian Benteke was zaterdag de antiheld toen hij bij een 2-2-stand in de blessuretijd de beslissende penalty miste. En dat terwijl hij helemaal niet aangeduid was om die elfmeter te nemen. Crystal Palace-coach Roy Hodgson was razend, maar heeft vanavond toch een plek voor onze landgenoot in zijn basiself. Ook aan de overzijde staat een Rode Duivel in het elftal: Christian Kabasele. Met andere woorden: Christian versus Christian.

Here's how Crystal Palace line up to take on Watford this evening!

🔢 | #watfordfc XI v @CPFC | Gomes (GK); Mariappa, Prödl, Kabasele; Janmaat, Cleverley, Doucouré, Holebas; Carrillo, Richarlison; Deeney (C).



Subs | Karnezis (GK), Femenía, Watson, Capoue, Pereyra, Success, Gray. pic.twitter.com/ekhCJmnJZr Watford FC(@ WatfordFC) link

20u10 - Depoitre op de bank

Chelsea krijgt vanavond tegen Huddersfield de kans om de rug te rechten na de nederlaag van afgelopen weekend in de Londense derby tegen West Ham. De Blues verloren met het kleinste verschil tegen de Hammers en manager Antonio Conte verwacht dus ongetwijfeld een reactie van Hazard en co.

Maar makkelijk wordt dat niet. Huddersfield won afgelopen weekend nog tegen Brighton dankzij twee goals van Steve Mounie, de concurrent van Laurent Depoitre. De Belgische spits moet al enkele matchen vrede nemen met een plaats op de bank, en kan ook vanavond niet rekenen op een basisplek. Bij Chelsea krijgen we met Courtois en Hazard de verwachte Belgen aan de aftrap. Batshuayi begint op de bank.

TEAM NEWS: Head Coach David Wagner has made one change to his Huddersfield starting line-up for this evening's match against Chelsea; 8pm kick-off.
Danny Williams
Collin Quaner (AT)



➡️ Danny Williams

⬅️ @CollinQuaner (AT) pic.twitter.com/j7TGwg5709 Huddersfield Town(@ htafcdotcom) link

Chelsea team: Courtois; Azpilicueta (c), Christensen, Rudiger; Moses, Kante, Bakayoko, Alonso; Willian, Hazard, Pedro.

20u - Thorgan Hazard op zoek naar plek twee

Mits een overwinning wipt Borussia Mönchengladbach –op gelijke hoogte van RB Leipzig- naar de tweede plek in de Bundesliga. Freiburg telt amper 15 punten na 15 speeldagen en staat daarmee pas op de 16de plek in de Duitse hoogste voetbalklasse.

Mit Reece Oxford und Josip Drmic. Das ist die Borussia Mönchengladbach elf für Freiburg-Borussia Mönchengladbach:

AUFSTELLUNG #SCF | #SCFBMG



Das ist unser Team im Heimspiel gegen @borussia 💪 pic.twitter.com/SjwpKmpm8Y SC Freiburg(@ scfreiburg) link

20u - Schema

20u40: Freiburg - Borussia Mönchengladbach (Thorgan Hazard)

20u45: Burnley - Stoke City (Steven Defour)

21u: Crystal Palace - Watford (Christian Benteke en Christian Kabasele)

21u: Huddersfield - Chelsea (Laurent Depoitre, Thibaut Courtois, Eden Hazard en Michy Batshuayi)

