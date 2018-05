MULTILIVE BUITENLAND: Vermaelen ziet Messi héérlijk scoren op assist van Iniesta (3-1) - Wie pakt de Italiaanse beker? TLB

09 mei 2018

21u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Barcelona BAR BAR 3 61' 1 VIL VIL Villarreal CF

Flink wat leuke wedstrijden in het buitenland vanavond. FC Barcelona en Thomas Vermaelen beginnen er om 20u thuis aan tegen Villarreal en later ontvangt Sevilla het grote Real Madrid (21u30). In Engeland komen met Chelsea (20u45), Manchester City (21u) en Tottenham (21u) drie topploegen in actie. In Italië spelen Juventus en AC Milan om 21u de bekerfinale.