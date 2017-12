Multilive buitenland: Real wil inlopen op Barça, Benzema treft de paal DMM

16u40 0 REUTERS Buitenlands Voetbal Ook vandaag weer heel wat voetbal in de buitenlandse competities. In Spanje proberen Atlético en Real Madrid te profiteren van Catalaans puntenverlies. In Duitsland wil Bayern zijn voorsprong nog vergroten en in Schotland legt Celtic de laatste hand aan de voorbereiding voor het Champions League-duel tegen Anderlecht. U kunt alle actie in woord en beeld volgen op deze pagina.

Bilbao-Real: weer de kleedkamer in met 0-0

In Spanje zijn Bilbao en Real Madrid met de brilscore op het bord weer de kleedkamer ingetrokken. De Koninklijke slaagt er ondanks een bal op de paal van Benzema niet in om afstand te nemen van Bilbao. Brengt de tweede helft straks beterschap?

@ElevenBE_nl Real gaat in Bilbao op zoek naar de drie punten

Pepe scoort heerlijke goal tegen Toulouse

Bij Rijsel is het voorlopig een seizoen om snel te vergeten. Toch lijkt het vanavond wel raak te worden in het Stade Pierre Mauroy. Tegen Toulouse staat 'LOSC' op voorsprong na een prinsheerlijk doelpunt van Pepe.

"Une frappe exceptionelle!" 😱



1-0 voor Lille! 👌 #LOSCTFC pic.twitter.com/pgg5Esiosn Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Benzema op de paal

Real Madrid kan door het puntenverlies van Barcelona enkele puntjes achterstand goedmaken in de Primera Division. Tegen Athletic Bilbao wil de Koninklijke dus niets minder dan een overwinning. Benzema zet zijn team ei zo na op voorsprong, alleen de paal staat nog in de weg.

Eerste kans van de wedstrijd: @Benzema trapt op de paal! ❌ #AthleticRealMadrid pic.twitter.com/f0b23qSM0j Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Sevilla staat er warmpjes voor tegen Deportivo

FC Sevilla mag straks ook weer drie punten op het conto bijschrijven. Deportivo kan de Zuid-Spanjaarden weinig in de weg leggen. Diep in de tweede helft staat het 2-0 voor Sevilla.

Op slag van rust maakt Ben Yedder er 1-0 van! ☕️ Volg de 2de helft straks LIVE op Eleven Sports 1. 📺 #SevillaFCDepor pic.twitter.com/RE5tPqfCbC — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) December 2, 2017

PSG verliest!

Na 9 minuten extra tijd zit het er dan toch op in Straatsburg. PSG verliest zowaar van het nummer 17 in de Ligue 1. Zelfs Cavani en Verratti konden de Parijse nederlaag niet meer afwenden. PSG weer met de voetjes op de grond.

Défaite face au @RCSA (1-2). Prochain rendez-vous mardi 🆚 le @FCBayern pic.twitter.com/Aia1BxCvs6 PSG Officiel(@ PSG_inside) link

PSG in vieze papieren

Zonder Cavani en Verratti gaat het PSG niet echt voor de wind in Straatsburg. Neymar en co komen opnieuw op achterstand en dat na een doelpunt van Bahoken. Is er een stunt in de maak?

Is de verrassing van het weekend dan toch in de maak? 😱 Strasbourg leidt met 2-1 tegen PSG! 🔥 #RSCAPSG pic.twitter.com/grdkkekcMr Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Griezmann trekt Atlético over de streep!

Met nog twee minuten op de klok slaat Griezmann dan toch toe. De Fransman duikt gevat op aan de tweede paal en bezorgt zijn team zo een gouden overwinning. Atlético komt dankzij deze zege twee punten korter op leider Barcelona.

Antoine Griezmann scoort op het nippertje de 2-1, @Atleti houdt de drie punten thuis! 🔝 #AtletiRealSociedad pic.twitter.com/NpTKvGgiIf Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

PSG trekt de scheve situatie recht op slag van rust

Alles te herdoen in Straatsburg. Kylian Mbappé zet PSG op 1-1 en zo ligt de weg naar puntenwinst in de tweede helft weer helemaal open voor de Parijzenaars.

C'est la mi-temps ! 1-1 dans ce #RCSAPSG pic.twitter.com/34PB4dmxS8 PSG Officiel(@ PSG_inside) link

Atlético komt langszij, Carrasco mag nog 20 minuten opdraven

De troepen van coach Diego Simeone komen dan toch langszij in de wedstrijd tegen Real Sociedad. Filipe Luis brengt Atlético op 1-1, met nog een halfuur te spelen is zo nog alles mogelijk. Yannick Carrasco mag ondertussen na 70 minuten invallen. Kan onze Rode Duivel het tij nog keren?

Daar is Filipe Luis met de 1-1 voor @Atleti! 👌 Erop en erover? 🤔 #AtletiRealSociedad pic.twitter.com/Rmzg30Mp4E Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Bayern vergroot voorsprong in Bundesliga

Met enkel nog Schalke - Köln op het menu mogen de boeken zo goed als dicht in Duitsland. Bayern doet een zaakje na een 3-1-zege tegen Hannover. Eerste achtervolger Leipzig leed schipbreuk tegen Hoffenheim (4-0). Bayern heeft zo na 14 wedstrijden een voorsprong van zes punten op Leipzig. Schalke kan straks wel nog tot op vijf punten naderen.

Three points in the bag 💪💪💪 #FCBH96 pic.twitter.com/VueBo8bGLL FC Bayern English(@ FCBayernEN) link

PSG zowaar op achterstand tegen Strasbourg

Het is bijna ondenkbaar, maar PSG staat op achterstand in de Ligue 1. Nuno da Costa heeft Strasbourg zopas op voorsprong gezet tegen de Franse leider. Neymar en co hebben voorlopig wel nog meer dan een uur om iets aan die achterstand te doen. Rode Duivel Thomas Meunier zit op de bank bij de Parijzenaars.

PSG komt tegen alle verwachtingen in op achterstand tegen Strasbourg na een knap kopbaldoelpunt van Da Costa. 😮 #RCSAPSG pic.twitter.com/aRwutbNgSE Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Coman zet Bayern op rozen

Voor Bayern ziet het weekend er steeds mooier uit. Terwijl achtervolger Leipzig zo goed als zeker punten laat in Hoffenheim brengt Coman de 'Rekordmeister' op 2-1. In het duel tussen Leverkusen en Dortmund staat het overigens ook 1-1.

Gnabry zet Hoffenheim met wereldgoal op 3-0

Nummer twee Leipzig is aan het kapseizen in de Bundesliga. Op bezoek bij Hoffenheim staat de ploeg uit Oost-Duitsland 3-0 in het krijt. Vooral de derde treffer van Gnabry mocht er zijn. De Duitser scoorde vanaf de middellijn. Prachtig doelpunt.

Serge Gnabry Half Field Goal Against RB Leipzig Today @afcstuff pic.twitter.com/58pZvP6gHl Andrian Fam(@ andrian_fam) link

Sociedad op voorsprong

Oyarzabal trekt de zestien in en Oblak kan niet anders dan de Bask neerleggen. Penalty voor Sociedad. Willian José legt de 0-1 binnen.

Willian José maakt er vanop de stip 0-1 van! ✅ #AtletiRealSociedad pic.twitter.com/IjZ8r8hmVu Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Carrasco op de bank bij Atlético, Januzaj afwezig

In het Wanda Metropolitano-stadion zijn Atlético Madrid en Real Sociedad intussen aan hun wedstrijd begonnen. Na een halfuur wedstrijd staat de brilscore nog steeds op het bord, Rode Duivel Yannick Carrasco zit op de bank.

Bayern gaat rusten met gelijke stand

De koploper in de Bundesliga ontvangt op dit moment Hannover in eigen huis. De 'Rekordmeister' staat na 45 minuten op 1-1. Vidal en Benshop tekenden voor de goals.

EPA

Barcelona blijft steken tegen Celta

Vroeg in de namiddag verslikte Barcelona zich zowaar in eigen huis tegen Celta de Vigo. De Catalanen klommen tegen de ploeg uit Galicië tweemaal op voorsprong via Messi en Suárez, helaas kon ook Celta twee keer scoren. Eindstand: 2-2 én een ideale gelegenheid voor Atlético en Real Madrid om later op de dag aan hun achterstand in het algemene klassement te knabbelen.

Photo News

