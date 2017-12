MULTILIVE buitenland: Pedro maakt er met mooie plaatsbal 0-3 van - Benteke moet op zoek naar gelijkmaker tegen Kabasele XC

22u08 0 Action Images via Reuters Buitenlands Voetbal Heel wat Belgen in actie op deze dinsdagavond. Vooral in de Premier League: Burnley-Stoke City, Crystal Palace-Watford en Huddersfield-Chelsea. Daarnaast neemt Thorgan Hazard het met Borussia Mönchengladbach op tegen Freiburg. Mis via deze liveblog niets van de prestaties van onze landgenoten.

22u19 - Weinig gevaar in Crystal Palace – Watford

Christian Kabasele is voorlopig amper in problemen gebracht door die andere Christian: Benteke. Op het uur staat het nog altijd 0-1 voor Watford, dat momenteel over Leicester City naar de achtste plek in het klassement wipt. Crystal Palace blijft op dit moment laatste met 11 punten.

22u15 - Bekijk het openingsdoelpunt van Bakayoko

Zo’n vijftig minuten geleden bracht Bakayoko de bezoekers op voorsprong. Bekijk hieronder hoe de slechte uittrap van Lössl de 0-1 inleidde.

Niet enkel de Vlaamse wegen zijn gevaarlijk glad deze dagen! ❄🚧🛑 pic.twitter.com/cKInbJBiAa Play Sports(@ playsports) link

22u08 - Pedro maakt er 0-3 van

Boeken toe! Na vijf minuten in de tweede helft plaatst Pedro de 0-3 mooi voorbij doelman Lössl. Dit komt Huddersfield niet meer te boven. Kan Hazard de score nog aandikken?

22u02 - Thorgan Hazard vervangen

De mogelijke ommekeer zal dan wel zonder Thorgan Hazard moeten gebeuren. De Rode Duivel wordt naar de kant gehaald, Michaël Cuisance is zijn vervanger. Ook de partij van Josip Drmic zit erop, in zijn plek komt Raffael.

21u58 - Tijd begint te dringen voor Thorgan Hazard

Op het uur staat het nog altijd 1-0 in het duel tussen Freiburg en Borussia Mönchengladbach. Hoog tijd dus voor Thorgan Hazard en co om in gang te schieten. De thuisploeg komt voorlopig amper in problemen.

21u46 - Willian kopt Chelsea op rozen

Marcos Alonso krijgt te veel ruimte om de perfecte voorzet af te leveren. De Spanjaard bedient Willian, die de 0-2 tegen de touwen kopt. De tweede bal tussen de palen, de tweede goal voor de bezoekers.

21u42 - Geweldige actie Hazard

Eden Hazard zet met een geweldige actie enkele Huddersfield-spelers pijnlijk te kijk, tot groot jolijt van het uitpubliek. De Rode Duivel wordt later foutief afgestopt.

21u40 - Chelsea overtuigt niet

Door rugproblemen is Alvaro Morata vanavond niet mee afgezakt naar Huddersfield. Toch krijt Batshuayi geen basisstek van Antonio Conte, Hazard is namelijk de diepste man. Voorlopig is dat systeem weinig succesvol, aangezien The Blues ondanks het veldoverwicht weinig kansen creëren.

21u35 - Geen doelpunten in eerste helft Burnley – Stoke City

Weinig animo in Burnley - Stoke City. Na 45 minuten staat het nog altijd 0-0. Kan Steven Defour na de koffie de netten doen trillen? Het zou zijn eerste Premier League-doelpunt van het seizoen zijn.

21u27- Bakayoko schiet Chelsea op voorsprong

De slechte uittrap van Lössl breekt de Huddersfield-doelman zuur op. Uiteindelijk is het Bakayoko die vanuit een schuine hoek de bezoekers op voorsprong schiet: 0-1.

21u22 - Stindl gevaarlijkste man bij Gladbach

Thorgan Hazard staat nog altijd met 1-0 in het krijt op het veld van Freiburg. Beide teams creëren regelmatig doelgevaar, bij Borussia Mönchengladbach zorgt Lars Stindl voor de meeste dreiging. Nog een paar minuten tot de rust.

21u16 - Matig begin Chelsea

Terwijl Chelsea in de openingsfase het gaspedaal induwde, heeft Huddersfield intussen het evenwicht hersteld. Beide doelmannen zijn na een kwartier nog niet in actie moeten treden.

21u08 - Doelpunt Pedro afgekeurd

Ook Chelsea laat al vroeg de netten trillen, maar het doelpunt van Pedro wordt terecht afgekeurd voor buitenspel. De Spanjaard stond een metertje offside.

21u05 – Janmaat brengt Watford op voorsprong

Dramatisch begin voor Crystal Palace. Na amper twee minuten voetballen kopt Daryl Janmaat de bezoekers op voorsprong: 0-1. Kunnen Christian Benteke en co de situatie rechtzetten?

3 | What a start! Janmaat heads past Speroni after a beautifully weighted cross from Richarlison.



1-0 #watfordfc. Come on!



Listen live ⤵️https://t.co/MVTxcdM2TV pic.twitter.com/qp3TAV2R9D Watford FC(@ WatfordFC) link

21u04 – Alle Belgen momenteel in actie

Inmiddels is ook de aftrap in Crystal Palace – Watford en Huddersfield – Chelsea gegeven. Daarmee zijn alle Belgen aan hun partij begonnen. Nog eens een overzicht van de Belgen die in de basiself staan: Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Steven Defour (Burnley), Christian Benteke (Crystal Palace), Christian Kabasele (Watford), Thibaut Courtois (Chelsea) en Eden Hazard (Chelsea).Welke landgenoot kan zich in de kijker spelen?

21u - Petersen zet elfmeter om, Hazard moet achtervolgen

Freiburg blijft de gevaarlijkste ploeg en krijgt na twintig minuten een strafschop na een fout van Jannik Vestergaard. Nils Petersen neemt zijn verantwoordelijk en zet de elfmeter om. Thorgan Hazard en co moeten achtervolgen.

20u55 – Schot Ravet

De eerste kans is zowaar voor Freiburg. Yoric Ravet haalt uit vanop zo’n twintig meter, zijn schot is echter te centraal om doelman Yann Sommer te verschalken.

20u45 – Defour intussen bezig tegen Stoke City

Ook Steven Defour is aan zijn opdracht begonnen. Als Burnley vandaag de scalp neemt van Stoke City, dan wippen Defour en co zelfs naar een voorlopige vierde plek in de Premier League.

20u40 - Thorgan Hazard is eraan begonnen

De bal rolt in het Schwarzwald-Stadion. Kan Thorgan Hazard zijn team naar een driepunter gidsen op het veld van Freiburg? Nog eens herhalen: mits een overwinning wipt Borussia Mönchengladbach voorlopig over Schalke 04 naar de tweede plek – op gelijke hoogte met RB Leipzig - in de Bundesliga.

20u30 - Ook Defour in actie

Na Thorgan Hazard is Steven Defour de tweede Belg die vanavond in actie komt. De gewezen middenvelder van Anderlecht neemt het om 20u45 op tegen Stoke City. Bekijk hieronder de formaties van beide teams.

TEAM NEWS: Here's your Clarets' line-up for tonight's @premierleague game against @stokecity pic.twitter.com/PI384wxkxX Burnley FC(@ BurnleyOfficial) link

📝 Here is tonight's squad for tonight's @premierleague game with @BurnleyOfficial.



3⃣ changes as @GeoffCameron, @petercrouch and @RamadanSobhi all start at Turf Moor.#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/soVnKX0prB Stoke City FC(@ stokecity) link

20u20 – Benteke en Kabasele aan de aftap

Christian Benteke was zaterdag de antiheld toen hij bij een 2-2-stand in de blessuretijd de beslissende penalty miste. En dat terwijl hij helemaal niet aangeduid was om die elfmeter te nemen. Crystal Palace-coach Roy Hodgson was razend, maar heeft vanavond toch een plek voor onze landgenoot in zijn basiself. Ook aan de overzijde staat een Rode Duivel in het elftal: Christian Kabasele. Met andere woorden: Christian versus Christian.

Here's how #CPFC 🦅 line up to take on @WatfordFC this evening!#CRYWAT pic.twitter.com/tMcWvurm8c Crystal Palace F.C.(@ CPFC) link

🔢 | #watfordfc XI v @CPFC | Gomes (GK); Mariappa, Prödl, Kabasele; Janmaat, Cleverley, Doucouré, Holebas; Carrillo, Richarlison; Deeney (C).



Subs | Karnezis (GK), Femenía, Watson, Capoue, Pereyra, Success, Gray. pic.twitter.com/ekhCJmnJZr Watford FC(@ WatfordFC) link

20u10 - Depoitre en Batshuayi op de bank, Hazard en Courtois in basis

Chelsea krijgt vanavond tegen Huddersfield de kans om de rug te rechten na de nederlaag van afgelopen weekend in de Londense derby tegen West Ham. De Blues verloren met het kleinste verschil tegen de Hammers en manager Antonio Conte verwacht dus ongetwijfeld een reactie van Hazard en co.

Maar makkelijk wordt dat niet. Huddersfield won afgelopen weekend nog tegen Brighton dankzij twee goals van Steve Mounie, de concurrent van Laurent Depoitre. De Belgische spits moet al enkele matchen vrede nemen met een plaats op de bank, en kan ook vanavond niet rekenen op een basisplek. Bij Chelsea krijgen we met Courtois en Hazard de verwachte Belgen aan de aftrap. Batshuayi begint op de bank.

TEAM NEWS with @ViessmannUK: Head Coach David Wagner has made one change to his #htafc starting line-up for this evening's @premierleague match against @ChelseaFC; 8pm kick-off.



➡️ Danny Williams

⬅️ @CollinQuaner (AT) pic.twitter.com/j7TGwg5709 Huddersfield Town(@ htafcdotcom) link

Chelsea team: Courtois; Azpilicueta (c), Christensen, Rudiger; Moses, Kante, Bakayoko, Alonso; Willian, Hazard, Pedro. #HUDCHE pic.twitter.com/91wXCZaIoS Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

20u - Thorgan Hazard op zoek naar plek twee

Mits een overwinning wipt Borussia Mönchengladbach –op gelijke hoogte van RB Leipzig- naar de tweede plek in de Bundesliga. Freiburg telt amper 15 punten na 15 speeldagen en staat daarmee pas op de 16de plek in de Duitse hoogste voetbalklasse.

Mit @Reeceoxford_ und Josip Drmic. Das ist die #Fohlenelf für #SCFBMG: pic.twitter.com/PhdTTx37ik Borussia(@ borussia) link

AUFSTELLUNG #SCF | #SCFBMG



Das ist unser Team im Heimspiel gegen @borussia 💪 pic.twitter.com/SjwpKmpm8Y SC Freiburg(@ scfreiburg) link

20u - Schema

20u40: Freiburg - Borussia Mönchengladbach (Thorgan Hazard)

20u45: Burnley - Stoke City (Steven Defour)

21u: Crystal Palace - Watford (Christian Benteke en Christian Kabasele)

21u: Huddersfield - Chelsea (Laurent Depoitre, Thibaut Courtois, Eden Hazard en Michy Batshuayi)

Action Images via Reuters