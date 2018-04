MULTILIVE BUITENLAND: Mertens na een uur naar de kant, nog altijd 0-0 in San Siro - Batshuayi en Dortmund nemen het in derby op tegen Schalke

Axel Brisart

15 april 2018

14u28

Bron: Eigen berichtgeving

3

AC Milan MIL MIL 0 77' 0 NAP NAP Napoli MIL 6.75 1.64 3.30 NAP Wed nu